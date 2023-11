Seis pessoas morrem em engavetamento com 12 veículos na BR-381, em Igarapé

A batida envolveu quatro carretas e oito carros de passeio, entre eles um veículo da Prefeitura de Guaxupé.

Seis pessoas morreram, na tarde desta segunda-feira (27 de novembro), em um acidente com quatro carretas e oito veículos leves na rodovia Fernão Dias, a BR-381, no sentido BH, na altura de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, houve um engavetamento envolvendo três carretas, sendo duas delas transportando minério, e um carro de passeio. A princípio haviam sido confirmadas três mortes, porém, instantes depois, os bombeiros elevaram o número para seis óbitos. Um senhor de 60 anos, que tinha ficado preso às ferragens, foi socorrido em estado grave. Outras nove pessoas que estavam nos demais veículos não se feriram.