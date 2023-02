Estudante de Caratinga é aprovada para programa acadêmico internacional

Mayra Dias selecionada dentre 30 estudantes do mundo e faz campanha para arrecadar R$ 75.000 para custear despesas

CARATINGA- A caratinguense Mayra Dias, 18 anos, foi aceita em um programa acadêmico internacional criado pelo New York Times, o jornal mais renomado do mundo.

Em entrevista ao DIÁRIO, ela revelou que sempre teve o sonho de estudar no exterior e como decidiu se inscrever no programa. “Sempre foi meu sonho poder estudar fora. Desde 2019 eu já vinha estudando sobre oportunidades para estudar fora. Descobri ano passado a escola do New York Times e vi que eles estavam oferecendo um programa de Gap Year, li o edital sobre ele e vi que tinha tudo a ver comigo e decidi aplicar pra ele”.

Mayra está dentre 30 estudantes do mundo todo selecionados para o programa Gap Year New York City, Sessão A, do School of The New York Times. Apenas dois brasileiros foram aprovados.

O programa educacional internacional tem a duração de seis semanas, onde Mayra terá oportunidade de lidar com jornalistas renomados, empresários, entre outros, que tem como objetivo preparar os estudantes para a faculdade, carreira e futuro. O rigoroso processo de inscrição considerou suas notas escolares da nona à terceira série, redações, um portfólio de arte, currículo e uma entrevista. “Passei três meses preparando minha candidatura para esse programa que é tão competitivo, por receber inscrições de pessoas do mundo todo e ter sido admitida foi uma oportunidade única que pude ganhar e que não quero desperdiçar”.

Mayra tem grande habilidade para o desenho. Por isso também encaminhou seu portfólio de arte. Já participou de exposições e ainda ilustrou o livro “Reflexões: Pensamentos difusos e dispersos” do professor Noé Neto. “Desde criança sempre fui fascinada, sempre tive uma paixão por trazer ideias à vida. Isso é o que a arte significa e por isso sou uma artista. Sempre tive a paixão por criar, aflorou essa sensibilidade artística em mim, pratico desde bem pequenininha, nunca tive nenhum curso de desenho, foi só por paixão mesmo e muita prática, que desenvolvi essa habilidade e me orgulho muito. Foi fundamental também porque minha candidatura inteira falei muito sobre arte e como isso é importante na minha vida, me moldando como ser humano”.

A jovem recebeu uma bolsa de estudos parcial de 4.000 dólares (ou R$ 21.200) da instituição para participar. O restante do valor do programa que seria de 5.975 dólares (ou R$ 31.667) ainda representa uma quantia muito alta para a família.

O programa acontecerá em setembro deste ano. 2.500 dólares é o custo da inscrição e o prazo final é 1° de março. Há também custos adicionais incluindo os de hospedagem (5.550 dólares), refeições, vistos, viagens, etc. As despesas totais seriam de cerca de R$ 75.000. “Por isso eu minha família decidimos fazer uma vaquinha online para nos ajudar a arrecadar o dinheiro a tempo. Qualquer quantia é muito bem-vinda”.

Para conhecer mais sobre a história de Mayra Dias e contribuir com a vakinha, pode acessar o perfil do instagram @mayra_vakinha. Há também a opção do PIX, chave e-mail eumayradias@gmail.com.