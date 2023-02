Conectados com Marcy Lopes recebe a modelo Danniely Faier

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes recebeu a modelo Danniely Faier. Ela tem 17 anos e começou sua caminhada no mundo da moda aos 8 anos, quando fez seu primeiro book. Eram fotos simples, mas que mostraram toda sua desenvoltura diante das lentes.

Em 2021, Lucilene Faier, mãe da modelo, viu uma postagem no Facebook onde era anunciado um evento chamado Colatina Moda Show, cuja promoção é de Max Kipper, um descobridor de talentos do mundo da moda. Sua mãe fez a inscrição e foi assim que Danniely Faier deu seus primeiros passos na passarela.

Nesse mesmo ano, ela conheceu Neto Roadie, que se tornaria seu braço direito e em 2022, fez muita coisa acontecer quando na simplicidade de um pedido para ele para conseguir um empresário para custear um evento, ele mesmo decidiu custear esse evento para ajudar Danniely.

Ainda no mesmo ano, Neto Roadie conseguiu fechar o primeiro contrato com uma agência grande de São Paulo e assim Danniely viveu sua primeira experiência com profissionais de alto nível da moda, sendo feito seu primeiro book para uma agência de nível nacional. Em virtude desse book, Danielly Faier conseguiu oportunidade em uma agência de renome internacional de São Paulo e agora a modelo tem uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil.

