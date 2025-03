Estado promove formação gratuita a educadores sobre práticas sustentáveis e inclusão social nas salas de aula

Iniciativa inédita vai capacitar professores voltados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

DA REDAÇÃO – Com o objetivo de estimular o ensino de questões socioambientais e criar um legado positivo nas escolas, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), aderiu ao programa Global Goals Educa – Conectando para Transformar Vidas. Essa é uma das maiores iniciativas educacionais do país dedicadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com inscrições abertas até o dia 15/4.

O projeto, disponível para mais de 150 mil educadores, busca fortalecer práticas pedagógicas alinhadas à sustentabilidade, inclusão e redução das desigualdades. A participação é gratuita e permitirá que os educadores se tornem agentes de transformação em suas comunidades escolares.

Para a superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, Graziela Trindade, essa iniciativa fortalece o papel dos professores como catalisadores de mudanças.

“O professor é uma figura chave, capaz de inspirar e mobilizar suas comunidades escolares para construir um futuro mais justo e equilibrado”, destaca.

Inscrições

O curso é destinado a professores da educação básica, tanto da rede pública quanto privada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15/4 por meio deste link. O formato é on-line, com aulas ao vivo e gravadas, totalizando uma carga horária de 44 horas. Ao final, os participantes que completarem todas as etapas receberão um certificado.

Sobre o projeto

Executado pela NTICS Projetos e patrocinado pela Áster Máquinas, o Global Goals Educa integra esforços para alcançar as metas do Pacto Global da ONU e atende à Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), que determina a inclusão dessa temática na educação básica. A formação será oferecida a todos os professores da rede pública por meio da plataforma on-line da Escola de Formação da Secretaria de Estado de Educação.

“O objetivo do projeto é reafirmar a importância do professor na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A escola é o espaço onde muitos jovens se tornam cidadãos. Capacitar educadores multiplicará o impacto dos ODS nas comunidades”, ressalta a CEO da NTICS Projetos, Ana Xavier.

Os participantes poderão conhecer detalhes do programa, tirar dúvidas e interagir com a equipe organizadora em uma live no dia 10/4, às 16h. O evento será transmitido pelo canal do YouTube da SEE/MG.

Metodologia Integrada

Formada por uma equipe multidisciplinar, o Global Goals Educa conta com profissionais de destaque em suas áreas. Eduardo Farah, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), integra um corpo docente que inclui especialistas em educação ambiental, gestão de projetos e comunicação não violenta.

“Um dos diferenciais desta formação é a conexão entre conhecimentos técnicos e humanos. Trabalhamos com valores e hábitos que desenvolvem habilidades sociais essenciais, como empatia e colaboração, fundamentais para formar cidadãos conscientes”, explica Ana.