MISTÉRIO E VIOLÊNCIA EM RAUL SOARES

Homem executado a tiros em residência no córrego dos Botelhos

RAUL SOARES – Um crime, ainda cheio de mistério, e marcado pela violência, foi registrado nesta quarta-feira (26) no córrego dos Botelhos, zona rural de Raul Soares. Um homem, 40 anos, foi morto a tiros.

A Polícia Militar, por meio do Destacamento de Vermelho Novo, recebeu uma ligação informando sobre a morte de um homem dentro de sua própria residência. Uma equipe compareceu ao local e, em contato com uma testemunha, que é sobrinho da vítima, apurou que, por volta das 16h30, foi verificar o paradeiro do tio, uma vez que ele não havia feito contato, algo considerado incomum. Ao chegar à residência e não obter resposta, ele deu a volta até a porta dos fundos, que estava apenas encostada. Ao empurrá-la, deparou-se com o corpo da vítima caído no chão, cercado por uma grande quantidade de sangue. Outra testemunha relatou aos militares que ouviu disparos durante a madrugada.

O corpo foi encontrado na cozinha, próximo à entrada dos fundos da residência, em decúbito dorsal, com perfurações na face e no pescoço. Havia também uma grande quantidade de sangue sob sua cabeça e ao lado esquerdo do corpo.

Diante da situação, o local foi isolado e a Perícia Técnica da Polícia Civil acionada. Durante os trabalhos periciais, foram recolhidas algumas cápsulas e projéteis de pistola calibre 9mm. O perito constatou perfurações causadas por disparos de arma de fogo na face, no maxilar e no pescoço da vítima. Após a análise, o corpo foi liberado para a funerária.

A residência não apresentava sinais de arrombamento, e nenhum pertence de valor foi subtraído. O veículo da vítima estava na garagem, com as chaves na sala, descartando, a princípio, a hipótese de roubo.

“A Polícia Militar reforça a importância da participação da população na segurança pública. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone de emergência 190, contribuindo para a prevenção de crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos”, destaca a PM.

A PM fez rastreamento, mas até o final desta edição, nenhum suspeito havia sido detido.