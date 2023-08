Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves é ouro

Atletas foram campeões em evento de luta realizado em Caratinga

DA REDAÇÃO – No último dia 12 de agosto, a Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves participou com seus atletas Flávio Nascimento Moisés, de Inhapim e João Lucas Temporim, de Caratinga do Headshot Fight Combat realizado em Esporte Clube Caratinga na modalidade submission (Jiu-Jitsu sem Kimono).

Flávio Nascimento sagrou se campeão por finalização na faixa preta até 75 quilos e João Lucas, campeão por pontos até 94 quilos, em uma luta casada, sendo ele faixa Roxa e seu adversário faixa Marrom.

O técnico Jean Chaves destaca que está bastante satisfeito com o resultado. “Fiquei muito satisfeito com resultando, pois, minha escola vem formando grandes atletas e trazendo sempre resultado positivo para nossa região. Hoje minha equipe atende em Piedade de Caratinga e Caratinga, assim como Inhapim, onde meu aluno e professor Flávio Nascimento também vem fazendo um excelente trabalho”.

Jean Chaves finaliza registrando seus agradecimentos. “Ao Bolsa Atleta de Caratinga, à Prefeitura de Piedade de Caratinga, laboratório Laborcentro e Nadinho’s Restaurante”.