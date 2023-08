Preso pela Interpol assassino de mulher em Ipatinga

Um homem de 29 anos suspeito de matar uma mulher foi preso pela Interpol na Costa Rica. Alef Teixeira de Souza era procurado pelo assassinato de Rafaela MIranda Sales, de 34 anos, em abril deste ano, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ainda não existe uma data definida para a deportação de Alef, mas ao desembarcar no Aeroporto de Cofins, ele deve ser levado para o Ceresp de Ipatinga. Ele está preso em San Jose, capital daquele país. Um alerta pedindo a prisão de Alef tinha sido encaminhado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), para o órgão internacional. Segundo o delegado Marcelo Franco, de Ipatinga, Alef foi para Montevidéu, no Uruguai, assim que fugiu do Vale do Aço. De lá, passou pelo Paraguai, antes de seguir para a Costa Rica.

A vítima é Rafaela Miranda Sales, de 34 anos, que teria sido drogada por Alef, antes de ser estrangulada. Alef era procurado também por um crime cometido em São Paulo, onde tentou matar outra mulher.

Ao encontrar o corpo de Rafaela, a polícia suspeitou que ela estaria sendo mantida em cárcere privado por Alef. Ela teria sido espancada por vários dias. Na casa de Rafaela foram encontradas diversas marcas de sangue, o que deu a impressão de que, antes de ser morta, Rafaela teria brigado com Alef.

O delegado Marcelo Franco explicou, à época, que Alef era um sedutor e que, agindo dessa maneira, convencia as vítimas a morar com ele. Rafaela era mãe de duas crianças.