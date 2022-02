ELEITA DIRETORIA DA ASBJ

Fabrício Tristão, que já foi treinador da equipe, é o presidente

BOM JESUS DO GALHO – Uma das equipes de futebol da região, a Associação Sportiva Bom Jesus (ASBJ), definiu sua diretoria. A gestão é para o triênio 2022/2025. A reunião para essa escolha foi realizada na noite dessa segunda-feira (21) e reelegeu Fabrício Tristão, que já foi treinador campeão pela equipe, para presidente.

Fabrício Tristão sabe o tamanho da responsabilidade que carrega junto da diretoria. Afinal é uma instituição que tem mais de 90 anos e também a Associação, junto do Jubileu do Senhor Bom Jesus, foi a responsável para que Bom Jesus do Galho se tornasse conhecido na região. A equipe tem cinco títulos da Liga Caratinguense de Despostos (LCD).

O presidente da ASBJ concedeu entrevista ao DIÁRIO, onde falou das metas dessa diretoria e como pretende manter a instituição sempre ativa, ainda mais por um fator, afinal a Associação é uma equipe que conta com uma torcida apaixonada, sempre disposta a lotar o estádio Mário Tristão.

Presidente, do ponto de vista jurídico, como está a documentação da ASBJ?

A documentação está toda em dia. Isso significa estar em dia com a Receita Federal, com os alvarás e a Associação foi declarada como sendo de utilidade pública, algo que já foi até publicado.

Existe a possibilidade da ASBJ passar a fazer treinos, jogos regulares ou mesmo participar de alguma competição este ano?

É um compromisso da nova diretoria montar um time com sua base formada por atletas de Bom Jesus do Galho para os campeonatos regionais de Caratinga ou Inhapim. Para isso, estamos tentando voltar com os projetos das categorias de base.

Sabemos da ligação da torcida com a ASBJ. Existe algum estudo para campanhas promocionais, venda de artigos ou camisas como forma de angariar recursos para manter o time?

Ontem (segunda-feira, 21), na eleição, foram dadas algumas opiniões muito boas com relação a esse tema, como a formação de sócios mensalistas, confecção de camisas da ASBJ para venda e realização de bingos.

Outra situação é o estádio Mário Tristão, a direção avalia que precisaria de alguma obra e como trabalha para que isso se concretize?

Hoje, em matéria de estrutura, o Mário Tristão está todo em dia, pois foram realizadas reformas ao longo do nosso primeiro mandato, mas o nosso principal sonho seria a montagem da outra parte da arquibancada, mas para isso precisamos do apoio do poder público, pois a ASBJ não possui recurso financeiro para tal obra.

A ASBJ é uma instituição quase centenária, tem muitos torcedores, é a identificação de quem é de Bom Jesus do Galho. A diretoria pensa em criar um espaço onde estariam expostos troféus e fotos que marcaram essa trajetória?

Outro ponto que foi citado na reunião foi esse. O Juninho Pelota e o Robinho Gonzaga falaram que nossos troféus que marcam nossa história precisariam de um local mais adequado para ficarem expostos. E isso nós precisamos mesmo fazer.

Sabemos das dificuldade que o futebol amador enfrenta, então, como manter um time de futebol numa cidade do porte de Bom Jesus do Galho?

A ASBJ possui uma renda mensal através do aluguel do campo para dois grupos de peladeiros e também para os dois veteranos Terror e Juventus, que são os maiores parceiros da ASBJ ao longo dos últimos anos, ajudando a manter o campo e até mesmo pagando parte do alambrado do estádio. Mas o apoio do poder municipal é fundamental para a participação da ASBJ em um campeonato regional, pois por ser a ASBJ de uma grandeza regional, o time necessita de um nível de acordo com sua dimensão e para isso necessitamos de recursos e do apoio da prefeitura.

Qual a mensagem você deixa para o torcedor da ASBJ?

O que posso prometer para a torcida é uma administração transparente e honesta, como foi o nosso primeiro mandato e e que faremos de tudo para colocar a ASBJ nos regionais para levar o torcedor ao Mário Tristão novamente.

Gostaria de acrescentar algo?

Só gostaria de agradecer o apoio e a confiança de todos nessa nova administração e também não deixar de agradecer quem sempre nos ajudou, como os ex-prefeitos Jadir e Wiliam. Agradecemos também ao Juninho Tristão que sempre esteve ao lado da ASBJ, ao Agnaldo Reis, que é atual secretário de Esportes e que nos ajuda demais. Agradecimentos esses estendidos ao Eder Rodrigues, Alysson Bueno, Marcone da Fribron ,Juninho Pelota e outros que sempre estiveram e estão ao nosso lado e sem eles nada teria acontecido porque ninguém faz nada sozinho.

BOX

DIRETORIA

CHAPA ELEITA PARA O TRIÊNIO 2022/2025

Presidente: Fabrício Tristão

1º vice-presidente: Eraldo Júnior (Juninho do Pelota)

2º vice-presidente: Bruno Lopes

1º tesoureiro: Wanderson Araújo

2º tesoureiro: Célio Travenzoli

1º secretário: João Paulo Bonfim

2º secretário: Marcelo Martins

Presidente do Conselho Deliberativo: Cristiano Vaz Abrão

Diretor de futebol: Sérgio Gonçalves Batista

Conselho Fiscal: Alysson de Sá Bueno, Cristiano Fernandes e Éder Geraldo Rodrigues