Abre Campo: desvio alternativo da BR-262 é fechado por risco de desabamento de encosta

ABRE CAMPO – O desvio provisório construído paralelo à pista de asfalto destruída, no KM 96 da BR-262, em Abre Campo, foi fechado na noite de terça-feira (22), por ordem do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). Esse desvio foi construído pela população, com recursos de comerciantes.

O fechamento foi ordenado com o surgimento de novas trincas acima da encosta, colocando em risco a passagem de veículos.

Com o fechamento do desvio provisório, o tráfego de veículos deve ser feito pela MG-329, passando por Caratinga, Raul Soares e Rio Casca. Outros dois desvios, feitos por estradas vicinais na zona rural de Abre Campo, também poderão ser usados.

Essas alternativas pela zona rural são reprovadas pelos motoristas, que consideram as vias muito precárias. A Prefeitura de Abre Campo fez várias intervenções nessas vias, mas, mesmo assim, o tráfego intenso e as chuvas danificaram a pista de terra.

O trecho de asfalto do KM 96, da BR-262, interditado em 23 de janeiro deste ano, segue com os serviços de sondagens e monitoramento do maciço, que provocou as trincas na pista. Segundo o DNIT, os engenheiros do Departamento atuam em uma ocorrência de alta complexidade.

Os especialistas do DNIT também monitoram a estabilização do local e realizam os levantamentos necessários para elaborar a solução definitiva do problema do eixo principal da rodovia federal.

(Fonte: EM)