Documentário “Pão da Terra” resgata tradições e coloca São João do Jacutinga em evidência

A história e as tradições de São João do Jacutinga ganham destaque com o documentário “Pão da Terra”, que será exibido em estreia oficial no dia 28 de novembro, às 19h, no Espaço Cultural FUNEC, em Caratinga. A obra resgata as origens do tradicional biscoito de polvilho, uma marca da cultura local, e lança luz sobre a importância da preservação de memórias socioculturais da região.

O projeto, realizado ao longo de 2024, utilizou cenários de São João do Jacutinga, Caratinga, Dom Modesto e Piedade de Caratinga para retratar não apenas a produção artesanal do biscoito, mas também histórias e vivências ligadas à tradição. Para a diretora Beatriz Cantarino, a iniciativa vai além do registro: “O documentário é uma forma de manter vivas as nossas memórias e valorizar a identidade cultural da região. Cada detalhe no processo de produção reflete nossa identidade cultural e quem somos enquanto comunidade”.

Produzido com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e do Termo de Execução Cultural SME nº 062/2023, o documentário é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga e a equipe dirigida por Beatriz Cantarino. Contando ainda com a participação de Dafny Bastet, Leandro Martins, Marinalva do Amaral Bonifácio Martins, e outros profissionais da região. O documentário reforça a relevância do audiovisual como ferramenta de preservação histórica e promoção cultural.

Para o diretor de produção do documentário, a obra “promove a manutenção da memória e do fazer popular, revelados na tradicional receita do biscoito de São João, patrimônio imaterial do povo”.

“Pão da Terra” também exalta o impacto do conteúdo audiovisual para o fortalecimento cultural de Caratinga e seus distritos. Com uma produção que une pesquisa e arte, a obra perpetua o legado de gerações, transformando histórias locais em um patrimônio coletivo para futuras gerações.