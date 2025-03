Digitalização ainda é desafio entre os pequenos negócios mineiros

Pesquisa do Sebrae Minas revela principais barreiras enfrentadas por empreendedores do estado com o uso de tecnologias e ferramentas digitais no negócio

DA REDAÇÃO – Seis em cada 10 empreendedores de Minas Gerais afirmam que pretendem investir na digitalização do negócio nos próximos doze meses. No entanto, a falta de recursos financeiros, a dificuldade em encontrar soluções digitais adequadas e a falta de conhecimento são os principais desafios enfrentados por pequenos negócios do estado em relação ao tema. Os dados são da pesquisa “Digitalização nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae Minas em fevereiro de 2025.

A pesquisa revelou que a maioria dos entrevistados (60%) tem uma visão abrangente da digitalização, entendendo que o termo envolve tanto aspectos externos (como o uso de tecnologias para a promoção e vendas on-line), quanto internos (como o uso de ferramentas para automatizar processos e aumentar a eficiência do negócio). No entanto, 28% ainda citam a falta de conhecimento como um dos principais desafios, e indicam maior interesse em se capacitar em marketing digital (62%), inteligência artificial (48%) e gestão de redes sociais (44%).

A pesquisa também mostra as áreas mais citadas por empreendedores que pretendem investir na digitalização dos negócios nos próximos meses. A mais citada foi o marketing digital, com 40% dos apontamentos. Em segundo lugar aparece a automação de processos, citada por 27% dos entrevistados, o que indica que muitos negócios estão buscando formas de otimizar suas operações internas, reduzir custos e aumentar a eficiência por meio de ferramentas tecnológicas. A capacitação e o treinamento digital da equipe foi a terceira área mais citada (24%), indicando uma necessidade de capacitar colaboradores em habilidades digitais e novas tecnologias.

“A digitalização não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para a competitividade e sustentabilidade dos pequenos negócios. Digitalizar a empresa gera diversos benefícios, como a melhoria de processos e da tomada de decisões, o aumento da produtividade, a redução de custos, e a melhor gestão do tempo. Oferecer suporte e capacitação é essencial para que cada vez mais os pequenos negócios avancem na jornada de digitalização”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Automação de processos e Inteligência Artificial

Apenas um terço dos pequenos negócios (35%) afirmou que utiliza software de automação de processos para otimizar operações. Emissão de notas fiscais, atendimento ao cliente, pagamento digital e marketing digital estão entre os processos em que há mais demanda por automação.

O uso da Inteligência Artificial (IA) também avança de forma tímida entre os pequenos negócios. Apenas 27% responderam que utilizam ferramentas de IA em algum aspecto do negócio. Entre os que utilizam, as áreas mais usadas são produção de conteúdos para as redes sociais e marketing e publicidade. Já entre os principais benefícios observados com o uso da IA estão o aumento da eficiência operacional, melhoria no atendimento ao cliente e na tomada de decisões. A falta de conhecimento técnico, a integração com sistemas existentes e o alto custo inicial são os desafios mais apontados para a implementação da IA.

Redes sociais e e-commerce

A grande maioria dos empreendedores (78%) afirmou que possui contas em redes sociais para divulgação de produtos ou serviços e relacionamento com clientes, reconhecendo a importância das redes sociais como ferramenta de marketing, comunicação e engajamento com o público. Os canais mais utilizados são Instagram, Facebook e WhatsApp Business. Além disso, quase metade (48%) dos entrevistados já investiu em tráfego pago para aumentar o alcance, atrair novos clientes e impulsionar as vendas.

A pesquisa revelou ainda que, do total de respondentes, 32% dos negócios já adotaram o e-commerce, seja de forma exclusiva (12%) ou combinada com lojas físicas (19%). Outros 25% ainda vendem exclusivamente por lojas físicas, e 43% responderam que não estão envolvidos com o comércio.

Entre os que vendem on-line, as redes sociais são o principal canal utilizado, citado por 24%. Em seguida, vêm os marketplaces (Mercado Livre, Amazon, Shopee, etc.), apontado por 11% dos entrevistados, seguido pelas lojas virtuais próprias, citadas por 9%.

Entre os que não vendem de forma on-line, as principais dificuldades apontadas foram: dificuldades para mexer em sites de vendas e redes sociais; falta de aderência ao ramo do negócio, falta de tempo e infraestrutura tecnológica insuficiente.

Reload BH 2025

Para apoiar os pequenos negócios que desejam avançar na digitalização do negócio, ampliar a presença on-line e alavancar as vendas, o Sebrae Minas promove, nos dias 25 e 26 de março, em Belo Horizonte, o Reload 2025. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas no site do evento.

A 7ª edição do evento irá contar com uma ampla programação de palestras, painéis e oficinas, e a presença de mais de 20 grandes nomes e especialistas do mercado, que irão abordar diversas temáticas, como: Marketing de Influência; Produção de Conteúdo; Gestão de Mídias Sociais; Criatividade; Dados e Métricas; Tendências e Tecnologia; Vendas; Relacionamento com o cliente e Inteligência Artificial.

Em 2025, o evento também passará pelas cidades de Pouso Alegre, Montes Claros, Governador Valadares, Ituiutaba e Patos de Minas.