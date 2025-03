4.727 famílias atendidas pelo Bolsa Família em março

CARATINGA- Na terça-feira (18), 4.727 famílias começaram a receber o pagamento de março do programa Bolsa Família, com valor médio de R$ 621,12. A data da transferência de renda mensal é estipulada seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) da família.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), investirá R$ 13,7 bilhões no Bolsa Família neste mês. São cerca de 53,8 milhões de pessoas contempladas em todos os municípios do país. Delas, mais de 31,42 milhões são meninas e mulheres.

Os pagamentos seguem o calendário e acontecem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sempre em dias úteis, iniciando com aqueles de final 1 e indo até os de final zero. Em março, as transferências terminam no dia 31.

Calendário

Os repasses do Bolsa Família são feitos sempre de maneira escalonada. Em março, os pagamentos iniciam nesta terça-feira (18.03), quando os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 podem movimentar o recurso.

Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade reconhecido pelo Governo Federal também podem acessar o Bolsa Família no primeiro dia do calendário de pagamento.

Quem tem o 2 como último dígito do NIS recebe no dia útil seguinte, quarta-feira (19.03), e assim por diante. As transferências seguem até o dia 31, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.