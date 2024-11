Dia do Rio: Iniciativa Rio Vivo celebra mais de 1.500 nascentes cercadas

Desde 2021 os Comitês da Bacia do Rio Doce já desembolsaram mais de R$30 milhões na iniciativa

DA REDAÇÃO – No Dia do Rio, celebrado neste domingo (24), os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce têm muito o que comemorar. Através da Iniciativa Rio Vivo, 1.541 nascentes já foram cercadas na bacia. Além disso, obras de implementação de Sistemas de Tratamento de Esgoto Doméstico também avançaram no território. O resultado representa o esforço coletivo de todos os comitês com a conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos.

A Iniciativa Rio Vivo é realizada com recursos da cobrança pelo uso da água, instrumento econômico de gestão das águas que tem o objetivo de incentivar o uso racional e gerar receita para investimentos na recuperação e preservação dos recursos hídricos.

Com base em diagnósticos dos imóveis rurais, a Iniciativa Rio Vivo tem como objetivo aumentar a disponibilidade de água dos rios por meio do cercamento de nascentes. Para tanto, também foram destinados recursos para o desenvolvimento de projetos de esgotamento sanitário em propriedades rurais e de controle de geração de sedimentos.

Desde 2021, já foram desembolsados R$31 milhões para a execução das ações, que contemplaram propriedades rurais inseridas nas bacias dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Caratinga e Suaçuí.

Ações integradas em prol da bacia do Rio Manhuaçu

A Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu vive a expectativa do início da execução da Iniciativa Rio Vivo no território. A empresa responsável pela execução das ações já foi contratada e está em fase de levantamento de dados.

As primeiras intervenções serão realizadas nos municípios de Manhumirim, São João do Manhuaçu, Luisburgo, Reduto, Alto Jequitibá e Manhuaçu.

Cerca de R$4 milhões serão investidos pelo comitê para o início das intervenções. “Estamos na expectativa do início do Rio Vivo, que iniciará com a expansão de saneamento rural e recomposição de APPs nascentes. A princípio os municípios da parte alta da bacia serão os primeiros contemplados. Perto de completar 20 anos de caminhada, temos trabalhado copiosamente pela proteção das nossas águas”, afirmou o presidente do CBH Manhuaçu, Genilson Tade.

Confira o balanço completo das ações na Bacia do Rio Doce:

ALTO RIO DOCE

Região do Rio Piranga

212 nascentes cercadas e nove implementação de Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico.

Região do Rio Piracicaba

649 nascentes cercadas

Região do Rio Santo Antônio

315 nascentes cercadas

MÉDIO RIO DOCE

Região do Rio Suaçuí

186 nascentes cercadas

Região do Rio Caratinga

179 nascentes cercadas e 24 instalações de Sistemas de Tratamento de Esgoto Doméstico.

Região do Rio Manhuaçu

Empresa contratada, etapa de planejamento já iniciada.

Espírito Santo

Empresa contratada, etapa de planejamento já iniciada.