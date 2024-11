Adolescente é encontrada morta seminua, com marcas de pneu e iniciais de gangue ao lado do corpo

Suspeito apresentou quatro versões diferentes até confessar o crime

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta em um loteamento entre um shopping e a rotatória da avenida Nações Unidas, em Sete Lagoas, na região Central do Estado. A vítima estava desaparecida desde a madrugada de domingo (24 de novembro). Cerca de uma hora após a mãe da garota registrar o desaparecimento, o corpo foi encontrado por um idoso que passeava com o cachorro pela manhã de domingo.

A mãe contou que a filha saiu de casa na noite de sábado (24 de novembro) por volta de 21h para ir a uma festa sem a autorização dela. Por volta de 12h do domingo, a Polícia Militar foi informada de um corpo feminino seminu no bairro Jardim Arizona.

Segundo a perícia, a adolescente estava morta com um corte profundo no pescoço. Foram identificadas marcas aparentes de pneu sobre a vítima, sendo recolhidos dois pedaços de plástico de cor prata, aparentemente de um parachoque de veículo que teria atropelado a vítima. Além disso, próximo ao corpo, estava escrito no chão de terra as iniciais “CBC”.

Durante as buscas sobre o crime, a PM foi informada que a adolescente estava na festa no bairro Esperança e deixou o local na companhia de dois homens em um Honda Civic prata. Na casa do suspeito de 24 anos, os militares encontraram um Honda Civic prata com o parachoque danificado. No pneu também foram encontradas marcas de sangue.