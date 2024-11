Criança de 9 anos é baleada dentro de bar, em Entre Folhas

Na madrugada desse sábado(2),a Polícia Militar em Entre Folhas recebeu informações sobre uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo na cidade.

O fato ocorreu na Rua Cândido Martins de Andrade.

Foi apurado no local que várias pessoas encontravam-se no bar, fazendo uso de bebida alcoólica e comemorando o aniversário de casamento de um casal de amigos, quando aproximou se uma motocicleta com um ocupante, tendo o condutor parado o veículo e efetuado vários disparos de arma de fogo contra o bar.

Nesse instante foi constatado que um menino de nove anos de idade teria sido alvejado por um projetil no punho esquerdo.

A vítima foi socorrida ao posto de saúde municipal de Entre Folhas e posteriormente encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. A criança foi atendida e não corre riscos.

Após os disparos, o autor evadiu do local tomando rumo ignorado.Guarnições permanecem em diligências para apurar a motivação, bem como a autoria do crime.