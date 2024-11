DR. GIOVANNI ASSINA PACTO PELO AGRO

Eleito prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa recebeu pauta de reivindicações do Sindicato dos Produtores Rurais

CARATINGA- Na noite de quinta-feira (31/10), o prefeito eleito de Caratinga, Giovanni Corrêa, que assume em 1º de janeiro de 2025, assinou o termo de compromisso do projeto “Prefeito Amigo do Agro”, em evento promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga.

O presidente do sindicato, Roberto Gomes de Aquino, ressaltou a importância desse pacto com o poder público para o desenvolvimento do município e do sindicato. “Nossa expectativa é que essa parceria contribua para políticas públicas que realmente beneficiem o produtor rural e fortaleçam o agronegócio local,” afirmou Roberto, destacando o impacto positivo que o compromisso traz para a comunidade.

O assessor especial da diretoria do Sistema Faemg Senar, Antônio Álvares (Toninho de Pompéu) e apoiador do projeto, frisou a relevância da iniciativa para consolidar o setor agrícola. “O ‘Prefeito Amigo do Agro’ é uma proposta para unir o governo e os produtores rurais, assegurando um suporte contínuo às necessidades do agro, em áreas como infraestrutura, assistência técnica e incentivo à sustentabilidade,” disse Toninho que representou o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio Pitangui de Salvo.

O encerramento da cerimônia incluiu uma homenagem ao produtor rural Marcelo Henrique Gonçalves de Freitas, em reconhecimento à sua contribuição para o agro local. Além disso, foi realizada a prestação de contas referente ao ano de 2023, demonstrando a transparência e o compromisso do sindicato com seus associados.

Confira as propostas recebidas por Dr. Giovanni:

Governo Municipal

– Estabelecer ou manter uma Secretaria Municipal de Agricultura, com garantia de orçamento e equipe técnica qualificada para apoiar os produtores rurais.

– Criar um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e de Turismo Rural com participação do Sindicato dos Produtores Rurais.

– Priorizar pequenos e médios produtores na formulação de políticas públicas.

Serviços Públicos essenciais

– Prover ações em parceria para acesso à saúde, educação, segurança, transporte, lazer, entre outros, para as comunidades rurais.

– Prover ações em parceria para promover infra estrutura básica de eletricidade, saneamento, água e conectividade para as comunidades rurais.

– Ampliar e melhorar as creches nos distritos do nosso município e criar creches em locais específicos para atender os nossos produtores.

Meio Ambiente e Sustentabilidade

– Apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais.

-Facilitar o acesso à outorga de uso de recursos hídricos, sem burocracias ou excessos.

– Incentivar programas de preservação de nascentes e construção de reservatórios de água para uso em períodos de estiagem.

Comercialização

– Promover a criação e manutenção de mercados públicos e feiras municipais para facliítar a venda direta dos produtores rurais aos consumidores.

– Normatizar políticas de compras públicas, Exemplo (PAA) que priorizem a aquisição de produtos locais para instituições municipais, como escolas, creches, hospitais, orfanatos, asilos e penitenciárias.

Logística

-o Investir na manutenção e melhoria das estradas rurais e pontes, para garantir o escoamento das safras e o acesso a bens e serviços, bem como o acesso dos produtores aos mercados e serviços.

Agroindustrialização e produção artesanal

– Implementar e fortalecer os serviços de inspeção municipal para garantir a qualidade e segurança dos produtos de origem animal e vegetal produzidos no município, sem burocracias e excessos.

– Agilizar o processo do selo SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

– Instituir programas de incentivo ao desenvolvimento e formalização da produção artesanal para pequenos produtores e agricultores familiares.

– Fomentar o desenvolvimento de pequenas agroindústrias e a produção de produtos agropecuários minimamente processados.

Educação Rural

– Oferecer programas de educação e capacitação para produtores rurais, com ênfase em boas práticas agrícolas, gestão de propriedades e adoção de novas tecnologias.

– Implantar programas de educação empreendedora em todas as escolas municipais e promover a familiarização dos estudantes com a digitalização desde a infância.

Segurança Pública

-Aprimorar a segurança pública nas áreas rurais, através de patrulhamento e ações preventivas para proteger os produtores e suas propriedades.

– Promover a integração das forças de segurança e investir em inteligência policial e tecnologia para reforçar a segurança no meio rural.

Energia elétrica e comunicação

-Acesso e qualidade: Assegurar o acesso à energia elétrica e serviços de comunicação de qualidade nas áreas rurais, facilitando a vida dos produtores e a implementação de tecnologias agrícolas.

ITR

– Estabelecer valor de terra nua por hectare de terra sem excesso, com participação do Sindicato dos Produtores Rurais.

Serviços à agricultura

– Oferecer assistência técnica contínua aos produtores para auxiliar na implementação de práticas agrícolas e pecuárias que sejam rentáveis e sustentáveis e que promovam o aumento da produtividade.

– Identificar e promover as potencialidades económicas, tanto urbanas quanto rurais, e buscar especialistas para estudos e planejamento.

-Disponibilizar engenheiros agrónomos, veterinários e técnicos agrícolas aos produtores através da Secretaria Municipal de Agricultura.

– Implementar serviços de patrulha agrícola, fornecendo máquinas e operadores para a manutenção de estradas rurais e realização de pequenos serviços essenciais dentro das propriedades. Estruturar esse serviço gradualmente conforme o crescimento do município.

-Não onerar a cadeia produtiva do agro (importações e exportações).

– Fortalecer e apoiar os trabalhos realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e o Sistema FAEMG/SENAR na aplicação dos cursos, seminários e Ateg a produtores da região.

Política agrícola

– Implementar programas municipais de subvenção ao seguro rural, inspirados nos modelos de Mogi das Cruzes, Lorena e Itatiba, para proteger os agricultores contra perdas decorrentes de eventos climáticos adversos.

Diversificação da produção

– Desenvolver estratégias para fomentar o turismo rural, valorizando a cultura local, estimulando o crescimento socioeconómico e promovendo a criação, consolidação e divulgação de produtos e destinos turísticos no município.