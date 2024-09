Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Santa Rita de Minas

A Polícia Militar em Santa Rita de Minas foi

acionada nessa segunda-feira(16) após o proprietário de uma fazenda no Córrego dos Cupertinos, zona rural de Santa Rita de Minas relatar a descoberta de um cadáver em meio à lavoura de café. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo de um homem, de cor negra e estatura mediana, em avançado estado de decomposição.

A área foi isolada e a Perícia da Polícia Civil foi acionada. A perita constatou uma perfuração no crânio da vítima, possivelmente causada por disparo de arma de fogo, e encontrou um projétil no local. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares.

Suspeita-se que a vítima seja um homem desaparecido desde 8 de setembro de 2024, mas a identificação ainda não foi confirmada. Informações preliminares indicam que o desaparecido havia emprestado um veículo a outra pessoa, o que pode ter levado a um desentendimento. Seguem as diligências.