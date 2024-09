Teófilo-otonense Vanessa Carvalho está confirmada na Fazenda 16

Nascida e criada em Teófilo Otoni, Vanessa Carvalho, 35 anos, começou sua vida artística na cidade polo do Vale do Mucuri. Na adolescência ela participou de programas televisivos apresentando o Agenda Cultural. Depois partiu para BH, e posteriormente fez carreira em São Paulo.

A família de Vanessa mora no bairro Ipiranga, em Teófilo Otoni.

Carreira

Vanessa Carvalho Soares, mais conhecida como Vanessa Carvalho, é uma modelo, apresentadora de TV, repórter e atriz.

A comunicadora nasceu no dia 20 de junho de 1989, em Belo Horizonte. Mas é considera teófilo-otonense de coração, onde viveu grande parte de sua vida e despontou para o cenário artístico.

Como apresentadora, Vanessa trabalhou no programa Sempre Mais, da Rede NGT; no Quadro Agenda Cultural, do Jornal da Imigrantes; no programa M de Mulher; foi repórter dos programas De Bem Com a Vida e TV da Gente. Atualmente, é apresentadora da Rede Brasil.

Vanessa venceu os seguintes títulos como modelo: Prêmio Personalidade Destaque de 2013, Miss Teófilo Otoni 2013/2014, Miss Minas Gerais Mesoamérica de 2015, Miss Brasil Mesoamérica de 2015 e Miss Universo Mesoamérica de 2015.

Como atriz, Vanessa participou de peças teatrais profissionais e curtas-metragens. Em 2015, seguia morando em São Paulo.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni