Contratação emergencial garante materiais para a UPA

Somente no mês de fevereiro, quase oito mil pacientes foram atendidos no local

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde autorizou a contratação emergencial de três empresas para fornecimento de materiais necessários ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga, conta da alta demanda gerada pela epidemia de arboviroses na microrregião de Caratinga.

Foram adquiridas 10 camas hospitalares, cinco cadeiras de rodas, duas macas hospitalares, 20 poltronas para acompanhante, 10 cadeiras para medicação e 10 suportes para soro. O procedimento administrativo foi assinado em 29 de fevereiro.

Desde o início do ano a UPA tem recebido grande número de pacientes, devido ao aumento dos casos de Dengue e Chikungunya. Somente no mês de fevereiro foram 7.991 pacientes atendidos no local, sendo 275 transferências.