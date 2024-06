Comércio é arrombado em Inhapim

Um furto foi registrado na manhã desta sexta-feira (21) em um comércio no centro de Inhapim.

Na madrugada de hoje, a Polícia Militar foi acionada via 190, para atender uma ocorrência no comércio “Frangopim” no centro da cidade, que havia sido arrombado e furtado. Uma testemunha, relatou que passava em frente ao local do fato, quando percebeu que a porta estava arrombada e imediatamente acionou a polícia militar.

O proprietário do estabelecimento relatou aos militares, que quando entrou em seu comércio percebeu que haviam objetos revirados e jogados no chão, momento em que ele percebeu que o local havia sido furtado.

De acordo com a vítima, foram levados pelo autor do fato cerca de 15 pacotes de cigarro cinco cartelas de isqueiros e a quantia de aproximadamente R$ 200,00.

A Polícia Militar segue em rastreamento com intuito de localizar o autor.