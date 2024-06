Comandantes de unidades participaram de reunião da Gestão de Desenvolvimento Operacional

JOÃO MONLEVADE – Na manhã desta quinta-feira (20), foi realizada Reunião de Gestão de Desenvolvimento Operacional da 12 RPM. A reunião foi presidida por coronel Márcio, comandante 12ª Região de Polícia Militar.

Estiveram presentes os comandantes das Unidades 11º BPM – Manhuaçu, 14º BPM – Ipatinga, 26º BPM – Itabira, 58º BPM – Coronel Fabriciano, 62º BPM – Caratinga, 17ª Cia PM Independente – João Monlevade e 21ª Cia PM Independente – Ponte Nova.

A reunião de Gestão de Desenvolvimento Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foca na análise e aprimoramento das operações policiais, com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia do serviço prestado à comunidade.

Durante o encontro, foram discutidos indicadores de desempenho, estratégias operacionais e ações para a implementação de melhores práticas.

O intuito é alinhar as atividades operacionais com as diretrizes estratégicas da instituição.