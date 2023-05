Comerciantes pedem mudança de ponto de carga e descarga

Eles destacam que caminhões atrapalham a visibilidade de seus estabelecimentos

CARATINGA- Os comerciantes da rua Doutor José de Paula Maciel, no centro da cidade, procuraram a reportagem para falar a respeito de um ponto de carga e descarga que, segundo eles, impede a visibilidade de seus estabelecimentos quando os caminhões descarreguem mercadorias.

Graziane Pereira Martins, proprietária da loja Pimenta Rosa, destaca que, apesar de investir muito em divulgação da loja, os clientes ainda têm dificuldade em encontrar o endereço. “Os clientes reclamam que devido muito carro na frente atrapalha a vitrine, eles não conseguem achar a loja. E eles não ficam parados só o tempo de carga e descarga, muitos deles vêm e param o dia todinho. Não conseguimos nem gravar um vídeo na frente pra mostrar a vitrine, então atrapalha muito mesmo, já testamos, o dia que tem muito caminhão, as vendas caem, o dia que a vitrine fica aberta os clientes e as vendas aumentam, as meninas conseguem bater meta e a reclamação delas também são isso. E começamos a observar que realmente é verdade, quando tem muito fluxo de caminhão aqui durante a semana, as vendas caem muito pra gente, prejudica. O visual não fica legal porque a loja aqui tem muitos anos e ninguém praticamente consegue conhecer a loja, porque tampa tudo”.

Eliza Franco, proprietária da Fashion, também se sente prejudicada e sugere que haja uma mudança de local para o ponto. “Aqui está impossível da gente trabalhar, porque sempre passa, para caminhões e os caminhões são grandes, eles não ficam só meia hora, eles ficam uma hora, duas horas. Atrapalha a mim. a colega do lado, o Adauto do estacionamento. É o tempo todo, não é um caminhão que sai, sai um entra outro o dia inteiro. Tem cliente que pergunta: “Essa loja é nova?”. Não consegue encontrar nossa loja. Então assim, há muito tempo que a gente vem correndo atrás, mas eles relatam sempre a mesma coisa, que vão ver, mas nunca decidem nada. Poderia mudar de local, tem ali perto do antigo cinema, em frente ao antigo fórum, que seria um lugar ideal. Pagamos imposto, tudo direitinho, acho que a gente tem que ter o direito também de ter mais visibilidade da loja. Pedimos ao querido prefeito doutor Welington que possa olhar isso pra gente”.

Adauto Regis da Costa tem dois estacionamentos no local e também relata as dificuldades enfrentadas. “Muitas vezes eles chegam e o carga e descarga tá ocupado com automóveis, motos e aí o pessoal para na porta do estacionamento para descarregar, impedindo assim, a entrada dos veículos dentro do estacionamento e saída também, obviamente. O carga e descarga vem prejudicando, lógico que nós entendemos que se não for aqui, vai ter que ser em algum lugar. A ideia que eu tenho seria, às vezes, próximo da pracinha do relógio, perto do antigo fórum, que a gente vê isso aí, tá favorecendo. Um lugar mais vago, do lado de cá, perto do Cine Brasil”.

Em contato com o Departamento de Trânsito, a reportagem foi informada de que não foi protocolado nenhum ofício ou pedido sobre a questão, que precisa ser avaliada.