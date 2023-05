Os alunos do 4° ano da tia Miriam, na Escola Municipal Dom Carloto, no Bairro Esplanada, se inspiraram no livro “Festa no Céu” para uma peça teatral. Ela destaca que a dinâmica permite que a criança aprenda que a leitura ensina além das letras, palavras e textos, como valores, conhecimento, reflexões e muito mais.