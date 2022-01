Começa hoje vacinação contra COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos

No primeiro momento serão vacinadas crianças que tiverem deficiências permanentes e comorbidades

CARATINGA– A equipe da Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira (18), a vacinação contra COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos. No primeiro momento serão vacinadas crianças que tiverem deficiências permanentes e comorbidades. Para dar início à vacinação do público-alvo, o município recebeu 490 doses da vacina pediátrica da Pfizer.

Inicialmente, as doses serão aplicadas em três Unidades Básicas de Saúde, sendo elas:

Unidade V;

PSF do bairro Santa Zita;

PSF do bairro Santa Cruz.

O horário de vacinação é de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30, sendo que a Unidade V não fecha durante o período de almoço.

“Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Além disso, será preciso apresentar documento pessoal da criança, cartão de vacina e laudo ou receita médica comprovando a deficiência ou comorbidade”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Aquelas crianças que tiveram COVID-19 recentemente devem aguardar 30 dias para receberem a vacina. Os pequenos que tiverem gripados também não poderão receber a primeira dose. Já aquelas crianças que tiverem tomado qualquer outra vacina do calendário nacional de imunização precisarão aguardar 15 dias para receberem a dose pediátrica da Pfizer.

Para as crianças, a segunda dose da vacina poderá ser aplicada após o intervalo de 2 meses.

De acordo com a disponibilização de novas doses por parte do Governo do Estado, o município de Caratinga ampliará a vacinação para o público.

A lista de comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra COVID-19 pode ser acessada através do endereço eletrônico: