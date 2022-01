Produtores do documentário visitam Caratinga e falam a respeito do legado imensurável do artista

CARATINGA – No dia 24 de outubro de 2022, Ziraldo irá completar 90 anos. Uma série de eventos estão sendo programados para celebrar a data. Dentre eles está o documentário ‘Ziraldo – Era Uma Vez Um Menino…’, uma produção da Lumen. Patrícia Oliveira e Luiz Marcelo, o ‘Tom’, estão em Caratinga para divulgar a obra e também captar recursos. Eles têm se encontrado com políticos, empresários e pessoas ligadas à cultura.

Os produtores receberam a reportagem no saguão do Go Inn, no bairro Santa Zita. Eles disseram que estão gostando da cidade, podendo ver de perto lugares e formas descritas por Ziraldo. “Até nos ofertaram flores da Floricultura Casa & Jardim e faço questão de agradecer tamanha gentileza”, disse Patrícia Oliveira.

Patrícia Oliveira já trabalhou na produção de outra obra a respeito de um caratinguense, “Eu Pecador’, documentário sobre Agnaldo Timóteo, que foi dirigido por Nelson Hoineff. Ela tem ainda em seu currículo outras produções relevantes, como ‘Elis’, de Hugo Prata; e o ‘O Grande Circo Místico’, de Cacá Diegues. “Estou na produção associada com filme do Ziraldo e estou nas minhas próprias produções internacionais, iniciando produção do filme Maré Verde, uma parceria Brasil/Argentina”.

Segundo a produtora e cineasta Patrícia Oliveira, “‘Ziraldo – Era Uma Vez Um Menino…’ é o retrato do artista caratinguense por ele mesmo. O filme retrata a trajetória e a obra de Ziraldo, por meio de depoimentos e entrevistas concedidos por ele ao longo de mais de quarenta anos, e de sua vasta produção artística. Uma história onde vida e arte estão entrelaçadas, contada por sua própria voz e emoção”.

“No documentário ele faz reflexões sobre seu processo de criação, seus personagens, família, política e seu país”, complementa a produtora e cineasta.

Patrícia Oliveira recorda uma campanha feita por Ziraldo. “Foi ele, Ziraldo, o responsável pela publicidade do café brasileiro no exterior durante 20 anos. Então, a imagem deste produto, tido como o melhor café do mundo, era feita pelo Ziraldo. Vale ressaltar que Caratinga também produz café. Está é a marca da cidade”, observa a produtora e cineasta.

Tom observa que Caratinga também poderia fazer algo relacionado ao turismo. “É a cidade criar sua identidade ligada ao cartum. Tem o Ziraldo que seu maior expoente. Tem ainda o Edra. Seria uma forma da cidade ter essa referência”, pontua.

Para Tom, Ziraldo, cuja obra tem encantado gerações e gerações de brasileiros, é um artista múltiplo. “Desenhista, jornalista, escritor, autor de histórias em quadrinhos, caricaturista, chargista e designer é também dono de uma personalidade tão exuberante quanto sua obra, homem de mil e um amigos, das redações de jornais, revistas e televisão e da militância política”.

“A dinâmica entre cada etapa da sua vida, cada nova descoberta, com suas obras e seus personagens é o eixo desse documentário afetivo, realizado pela cineasta Fabrizia Pinto, filha de Ziraldo”, disse Patrícia Oliveira.

Este documentário já teve duas exibições, sendo uma no Festival do Rio de Janeiro, e outra dentro da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ocorrida em outubro de 2021. “Foi algo incrível, pessoas de várias parte do mundo assistiram o documentário e ficaram maravilhados com a obra de Ziraldo, pois trata-se de um artista completo”, avalia Patrícia Oliveira.

A produtora e cineasta conclui dizendo que “Ziraldo é dono de uma obra imensurável e que está aí ao alcance de todos nós”.

Uma dos objetivos da produção é fazer a exibição desse documentário em Caratinga. As datas serão divulgadas no decorrer deste ano.