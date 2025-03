COLUNA ABRINDO O JOGO

Parabéns Matheus!

Neste último sábado (22), sentei no meu sofá para acompanhar a final do Campeonato Estadual de Santa Catarina. Além do fato de gostar de assistir futebol, um motivo muito especial me fez parar tudo para acompanhar com muita atenção a decisão entre Avaí x Chapecoense. Não sou torcedor de nenhum dos clubes, mas, torço muito, vibro e fico feliz demais com o sucesso de um garoto que conheço desde criança. O título do Avaí, depois do empate em 1 a 1 na Ressacada em Florianópolis, foi muito comemorado no sul do Sul país, mas, também no Bairro Esplanada aqui em Caratinga, precisamente na Rua Francisco Victor de Assis (Rua dos Cavacos). Afinal, o jovem Matheus, que faz parte da comissão técnica do Avaí como analista de desempenho, é mais um caratinguense que está se destacando no futebol profissional.

Antes de ser contratado pelo time catarinense, Matheus passou onze meses desenvolvendo o mesmo trabalho no Boston City. A qualidade do trabalho no clube de Manhuaçu, lhe valeu um convite para se mudar para Santa Catarina.

Ainda em Caratinga, tive o privilégio de trabalhar por um curto período com ele no Departamento de Jornalismo da Rádio Cidade 89,1 FM. Sua aparente timidez, serve para emoldurar sua inteligência, disciplina, foco no trabalho e talento para ler o jogo como poucos que conheço. Tudo isso, regado pela educação fora de série no trato com todos. (Nenhuma novidade pra quem é neto de Lord Manga, uma verdadeira lenda do nosso samba, dono de um sorriso fácil e uma gentileza sem igual). Quem o conhece, está enormemente feliz com seu sucesso, mas, nem um pouco surpreso. Parabéns Matheus! Tenho certeza que é só o começo.

Pedi a família pra me contar um pouco sobre Matheus. Recebi da tia uma linda homenagem ao sobrinho:

“Matheus Henrique Soares Ramos.

Filho de Fabiana Soares Pereira Ramos e Antônio Marques Ramos. Nascido no dia 25/05/1995

Nascido em Caratinga-MG (cria do bairro Esplanada)

Desde pequeno, sempre gostou de joguinhos de botão e inspirado em sua vó, Tia Dora conhecida por todos, sempre o incentivava ao futebol e ele a tem como sua inspiração. E O moleque da Grota sempre teve como uma referência Rogério José da Silva, exemplo e figura bem perto dele e suas raízes. Hoje o menino está voando e conquistando voos altos e levando o nome de Caratinga e nosso bairro por onde passa.

Creio em Deus que ainda vem muito mais, pois com seu talento e determinação, alcançará o que tanto almejou. Texto de sua tia Flaviana, sua fã incondicional. Que sempre estará na torcida💚”

Copa de Bairros

Recebi o convite para participar de uma reunião na última quinta-feira, para tratar sobre a promoção da Copa de Bairros organizada pela Superintendência de Esporte de Caratinga. Por ter outro compromisso no mesmo horário infelizmente não pude comparecer. Porém, tive informações sobre a reunião, cujo objetivo foi ouvir os times interessados. Segundo Dayvid Tionas, superintendente de Esportes, a ideia é que a competição seja mais “atrativa e disputada”.

Como escrevi aqui mesmo em diversas oportunidades, apaixonado pelo nosso futebol amador que sou, não tenha dúvidas que estou na torcida para que tenhamos uma ótima competição.

