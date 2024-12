COLUNA ABRINDO O JOGO

Jogo dos amigos

Final de ano é sempre uma ótima oportunidade de reencontrar amigos. Sábado (14) um encontro no estádio Dr. Maninho celebrou a amizade de uma turma que fez história no futebol da região. Com organização do desportista Marquinho e do professor Diego, técnico das categorias de base do Esporte Clube Caratinga, um jogo reuniu craques do passado e presentes do nosso futebol. Os homenageados foram dois ídolos das décadas de 80 e 90. Toninho Caratinga e Toninho camisa 7 comandaram seus times nesse encontro de craques. Antes da bola rolar, ambos receberam das mãos do presidente Edgar Martins e do ex-jogador Jorginho Mexidinho, troféus em agradecimento por tudo que fizeram dentro de campo. Uma festa que reuniu grande parte da nata do futebol regional, para render homenagens a duas lendas.

Chupou laranja com quem?

O jogo dos amigos foi uma oportunidade pra rever muitos amigos que tive o privilégio de fazer no futebol. Alguns, como dizemos no “futebolês”, tive a felicidade de chupar laranja juntos, uma expressão de quem jogou na mesma equipe. Foi uma volta no tempo: Fernando Bocão, Marcelo Alves, André Damasceno, Tetano, Júnior, Lino, e muitos outros nomes. Outros, são ídolos da minha infância que vi brilharem em campo, vestindo às principais camisas do nosso futebol. Amarildo, Arthur, Arlindo, Toninho Caratinga e Toninho camisa 7, Anísio, Valdir, e outras feras. Um encontro de gerações com craques atuais como João Pedro, Fred, Edson que brilham atualmente em diversas competições. Uma festa do futebol.

Criançada presente

Reunir e homenagear ídolos é sempre muito importante e justo por tudo que fizeram. Porém, contar a história deles para às novas gerações, é vital para manter vivo o legado, de cada um deles. Fiquei extremamente feliz em ver os meninos da base que fizeram a preliminar, interessados em saber quem era Toninho Caratinga, quem foi Toninho camisa 7. Parabéns aos organizadores.

