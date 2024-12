NOTÍCIAS DO AGRO

Ano-safra

“Estamos agora terminando o primeiro semestre de nosso ano-safra 2024/2025 (julho de 2024 a junho de 2025), e as estimativas indicam que apenas 20 % da atual safra 2024 ainda está em mãos dos produtores brasileiros. Nesse quadro, e com as incertezas climáticas persistindo em todos os principais países produtores de café, continuaremos convivendo com fortes e rápidas oscilações em Nova Iorque e Londres”, avaliou o Escritório Carvalhaes, com sede em Santos/SP.

ICE

Na sexta-feira (13), na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo oscilaram 1.290 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 3,2600 por libra peso, em alta de 475 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,1950 por libra peso, em queda de 175 pontos. Todos os contratos de arábica com vencimento até setembro de 2025 na ICE Futures US fecham a semana acima dos três dólares por libra peso.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro, bateram, na sexta-feira (13) em 5.259 dólares na máxima do dia, em alta de 65 dólares. Fecharam a US$ 5.209 por tonelada, em alta de 15 dólares. Todos os contratos de robusta com vencimento até julho de 2025 na ICE Europe fecharam a semana acima dos cinco mil dólares por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE subiram, sexta-feira (13) 9.969 sacas. Estão em 929.357 sacas. Há um ano eram de 240.974 sacas. Subiram nesse período 688.383 sacas. Somaram alta nesta semana de 34.595 sacas e de 5.283 sacas na semana passada. Subiram 48.490 sacas no mês de novembro e 38.059 sacas no mês de outubro. Recuaram 33.874 sacas em setembro.

Dólar e o mercado

O dólar fechou na sexta-feira (13) novamente no patamar dos seis reais, a R$ 6,0310, em alta de 0,38 %. Encerrou a semana anterior a R$ 6,0720. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão valendo R$ 2.548,91. Encerraram a sexta-feira anterior a R$ 2.652,58.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de novembro foram embarcadas 4.661.838 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 5,42 % (239.622 sacas) mais que no mesmo mês de 2023 e 9,8 % (507.459 sacas) menos que no último mês de outubro. Foram 3.578.374 sacas de café arábica (queda de 7,9 %, ou 306.373 sacas em relação a outubro de 2024) e 714.206 sacas de café conilon (queda de 22,6 % ou 208.707 sacas em relação a outubro de 2024), totalizando 4.292.580 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 364.554 sacas de solúvel (alta de 2,2 % ou 7.950 sacas em relação a outubro de 2024) e 4.704 sacas de torrado, totalizaram 4.661.838 sacas exportadas em novembro último.

Embarques

Até dia 13, os embarques de dezembro estavam em 631.550 sacas de café arábica, 92.219 sacas de café conilon, mais 110.977 sacas de café solúvel, totalizando 834.746 sacas embarcadas, contra 1.726.765 sacas no mesmo dia de novembro. Até o mesmo dia 13, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em dezembro totalizavam 1.527.574 sacas, contra 2.476.326 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 6, sexta-feira, até o fechamento de sexta (13), caiu nos contratos para entrega em março próximo 1.075 pontos ou US$ 14,22 (R$ 85,76) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 6 a R$ 2.652,58 por saca, e sexta-feira (13), a R$ 2.548,91. Ainda na última sexta-feira (13), nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 175 pontos.