COLUNA ABRINDO O JOGO

Verdão x Tubarão: Final épica

Esplanada e Santa Bárbara chegaram a decisão do Campeonato Regional com muitos méritos. Cada um com sua trajetória, suas dificuldades, sabendo exatamente o que tinha que fazer pra chegar até esse momento. Indiscutivelmente dois gigantes do futebol regional, clubes de muitas glórias. Serão cinco títulos em campo. Dois do alviverde e três do azul e branco. Para muitos uma final previsível, porém, não tiveram facilidades pra chegar até esse momento. Seus adversários dificultaram a caminhada de ambos. Esplanada e Santa Bárbara tem muito em comum. Jogadores de muita qualidade técnica, diretorias atuantes, dois técnicos multicampeões e principalmente, duas torcidas super apaixonadas, vibrantes e que jogam junto com o time o tempo todo. Portanto, o 46° Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, tem tudo para ter uma final épica. Entretanto, pra isso acontecer, será preciso a colaboração de todos os envolvidos. Afinal, só um sairá com a taça de campeão depois do apito final do árbitro.

Adversários sim. Inimigos nunca!

Para que tenhamos dois grandes jogos e duas festas lindas a altura da história dos dois clubes, é preciso que todos: Jogadores, diretorias, comissões técnicas, imprensa, e, principalmente, as torcidas tenham muita responsabilidade. Atitudes, declarações e comportamentos antes, durante e depois dos jogos serão muito importantes para que os jogos aconteçam como tem que ser. Só futebol e tudo que a regra permite.

Sem dúvida todos tem um só pensamento que é de conquistar o título. Ninguém irá facilitar para o adversário, cada um irá dar seu máximo em 180 minutos de futebol. A essência do futebol é essa disputa e rivalidade dentro, e claro também fora de campo entre torcedores nas ruas, nos bares, arquibancadas e redes sociais. Tudo isso faz parte do futebol. Porém, quando às atitudes, declarações, e principalmente comportamentos passam dos limites, corremos um sério risco de ver a alegria e festa do futebol, se transformar em brigas, ameaças, intimidações e agressões. Isso, não faz parte do jogo, pelo menos não deveria fazer.

A quem interessa a confusão?

Tenho observado algumas pessoas que dizem querer o melhor para nosso futebol. Mas, não deixam passar uma única oportunidade de incentivar o lado ruim do futebol. Estão sempre prontos para espalhar histórias negativas que tornam o ambiente mais inflamado. Infelizmente, pessoas assim não estão preocupados com futebol coisa nenhuma. Tampouco preocupados com as famílias que vão aos estádios torcer. Pra quem dissemina o ódio e prega a “rivalidade tóxica” só uma coisa interessa. Mostrar que a opinião deles é certa e estão sempre com a razão.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]