Valores Humanos: A RESPONSABILIDADE

Você já parou para pensar o que é, de verdade, a responsabilidade?

Será que é só cumprir deveres?

Em sua essência, responsabilidade é entender que nossas ações têm consequências e que cada um é parte ativa no bem-estar do outro, e do mundo.

Como foi que chegamos a esse conceito?

Responsabilidade tem raízes antigas, inclusive na cultura hebraico-cristã. Desde a história de Adão e Eva, vemos o início da responsabilidade humana: a escolha de seguir ou desobedecer, e as consequências dessas ações.

Moisés, ao receber os Dez Mandamentos, trouxe não só leis, mas uma mensagem clara: somos responsáveis por nossas ações diante de Deus e da comunidade!

E Jesus?

Ele nos ensina que responsabilidade vai além das regras : é cuidar do próximo, como ele pôs claramente na ‘história’ do Bom Samaritano, mostrando O PODER DE AGIR COM COMPAIXÃO e responsabilidade.



Na Grécia antiga, filósofos como Sócrates falavam da importância de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas . No Oriente, Confúcio ensinava que o respeito e a responsabilidade eram pilares da harmonia social .

Mas e hoje? Será que sempre vivemos de forma responsável?

Infelizmente, não.

O mundo moderno muitas vezes promove a busca pelo interesse próprio acima do bem comum. Exemplos de desvios de responsabilidade estão em todos os lugares: desde líderes que falham em proteger o meio ambiente até pequenos atos do dia a dia, como jogar lixo na rua.

A pergunta mais importante, porém, é: Como aplicar a responsabilidade na nossa vida?

Começa com pequenos gestos : cuidar daquilo que é nosso, cumprir compromissos e ser honesto nas ações. No trabalho, é assumir erros sem culpar outros e buscar soluções. Na educação, ensinar responsabilidade vai além de cobrar boas notas; é mostrar para as crianças que suas ações, como ajudar um colega ou respeitar o próximo, têm impacto.

E como celebramos a responsabilidade?

Celebramos quando vemos alguém assumir a liderança em um momento difícil, quando pais educam filhos com amor e limites, ou quando jovens se dedicam a causas sociais.

Para você, caro leitor, continuar na sua reflexão, mais estas perguntas:

– Será que estou sendo responsável em minha vida diária?

E que impacto minhas escolhas (meu voto!) estão causando?

Ao refletir sobre isso, podemos ver a responsabilidade não como um fardo, mas como uma oportunidade de CONSTRUIR UM MUNDO (nosso lar, nossa vizinhança, nossa escola, nossa comunidade, nossa cidade, nosso país) – enfim, um mundo MELHOR, um ato de cada vez.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão – [email protected]