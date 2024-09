COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Hora de conhecer os finalistas

Domingo (15) é dia de conhecermos os dois times que irão decidir o 46° Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. No estádio do Carmo, o Esplanada entra em campo contra o 1° de Maio com uma enorme vantagem, conquistado no primeiro confronto. O placar de 4 a 0 a favor do alviverde dá o direito de perder até por 3 a 0 que mesmo assim garante vaga na final. Embora a vantagem seja grande, o Verdão prega respeito e pés no chão, diante de um adversário que fez um primeiro tempo muito bom, mas, acabou cometendo erros individuais na segunda etapa, oque permitiu o Esplanada construir esse placar elástico.

Em Santa Bárbara do Leste, sem dúvida, o estádio Francisco Ferreira Maia receberá ótimo público para acompanhar os donos da casa diante do ótimo time da APEC de Piedade de Caratinga. O placar de empate em 2 a 2 no jogo de ida, deixa a disputa em aberto. Novo empate leva a disputa pela vaga para a decisão por pênaltis. Quem vencer se classifica para a final. Até domingo passado, o Tubarão tinha 100% de aproveitamento. Parecia imparável. Porém, o time de Piedade, mostrou que é possível e deixou a vitória escapar por pouco. Os donos da casa contam com a qualidade do elenco que já joga junto a vários campeonatos, e claro com a força das arquibancadas. Já a APEC, acredita que pode surpreender e chegar a final pela primeira vez em sua história.

Headshot: Show em Caratinga

Por incrível que possa parecer, muitas pessoas não sabem que nossa cidade tem sido palco de um grande evento de lutas de nível altíssimo. Tratar-se do Headshot Fight Combat, o principal evento de Minas Gerais de luta em pé. O evento foi eleito recentemente o 5° maior do Brasil e um dos maiores da América latina. Lutadores argentinos, chilenos, bolivianos e vários brasileiros estarão no octógono em nossa cidade. Esta semana, estive numa reunião com diversos desportistas e atletas de diversas modalidades, que contou com a presença do promotor do evento conhecido como Jampah e um atleta uruguaio. Ambos deram depoimento na reunião, sobre a importância do evento, e principalmente da necessidade de apoio do poder público para fomentar ainda mais a modalidade. A próxima edição com cards de alto nível, acontece no sábado (21) na boate Moments.

Debate: Ninguém falou de esporte

A iniciativa de vários veículos de comunicação em promover um debate entre os candidatos a prefeito de nossa cidade merece todos os elogios. Afinal, é um enorme oportunidade para nos eleitores, conhecermos os candidatos e as propostas de cada um para nossas muitas demandas. Porém, confesso que me decepcionei bastante com a falta de profundidade nas propostas. Decepção ainda maior com a ausência total do esporte na pauta. Ninguém falou sobre o que pensa sobre o tema. Tampouco de alguma proposta mesmo que genérica para incentivar o esporte em nossa cidade.

