Mais um amigo se vai

Mário Júnior morreu no dia 5 de setembro. Filho de Catarina Valente de Azevedo e Mário Azevedo. Foi casado com Maria Celes Gonçalves. Seus filhos são Larissa Gonçalves de Azevedo, Thyrone Gonçalves de Azevedo, Mário de Azevedo Neto. Deixa 4 netos: Davi, Lara, Sofia e Melinda. Helce Mara Valente de Azevedo é sua irmã que sempre se preocupou muito com ele e com a mãe. Mário Júnior foi pastor da igreja Nova Vida com os pastores Luís e Helton. Foi muito dedicado, ajudando até os pedreiros a levantar as paredes na construção da igreja. Considerava o Pastor Luís como seu segundo pai.

Nossos sentimentos aos familiares, de forma especial abraçamos a Catarina, sua mãe dedicada que sempre cuidou dos filhos com amor e zelo.

Catarina é um exemplo de mulher de fé. Católica praticante, frequenta o santuário de adoração há muitos anos ajudando muito nas bênçãos de segunda-feira, desde os tempos de Padre Colombo de quem ela foi amiga e admiradora por toda a vida dele.

Que Deus receba o Mário Júnior e lhe dê a alegria eterna.

Marilene Godinho