COLUNA ABRINDO O JOGO

Dedel x Beto: Duelo de Gigantes

A decisão do Campeonato Regional deste ano entre Santa Bárbara e Vermelhense, tem tudo para ser umas das melhores, mais equilibradas e de alto nível técnico dos últimos anos. Elencos fortíssimos dos dois lados. Serão eles que irão decidir em campo quem leva a taça pra casa. Os jogadores são às principais estrelas da grande final. Porém, um ingrediente dá um tempero especial pra decisão. No comando das equipes, estarão mais uma vez frente a frente, dois técnicos consagrados do nosso futebol amador. Dois gigantes que construíram carreiras vitoriosa como atletas, e ao deixar de jogar, fizeram caminhos semelhantes como treinadores. Ambos conquistaram três vezes o Campeonato Regional da LCD. Agora chegou a hora de saber quem conquistará o 4° título.

Whederson José Lopes (Dedel), 42 anos, foi ótimo goleiro. Nos tempos que defendia às balizas, de grandes clubes como Esplanada e Bairro das Graças, já demonstrava espírito de liderança. Pendurou às luvas ainda jovem, mas, antes conquistou pelo Bairro das Graças, o título de 2008 defendendo o gol do Baleia. Como técnico, conquistou o Regional três vezes, comandando o Santa Cruz, São Judas e Santa Bárbara.

Webert Corrêa (Beto) foi um extraordinário zagueiro. Se destacava pela ótima colocação e qualidade técnica acima da média para a posição. Porém, a característica da liderança, já era notada. Mesmo sendo um dos mais jovens do elenco do Santa Rita no Campeonato Mineiro Sub 20 em 1994, foi escolhido como capitão do time. A exemplo do rival, parou de jogar ainda jovem. Como técnico, conquistou três títulos dirigindo: Limoeiro, Entre Folhas e Santa Cruz.

Neste domingo (1), Beto e Dedel estarão mais uma vez disputando uma final do campeonato mais antigo, tradicional e importante do futebol amador regional. Ano passado, comandando o Tubarão, Dedel levou vantagem conquistando a taça contra o Limão Doído, comandado por Beto. Quem irá levar dessa vez?

Vai ser jogão

Sem dúvida a expectativa é de duas grandes partidas pra definição do campeão 2023. Neste domingo, o estádio Francisco Ferreira Maia, será palco dos primeiros 90 minutos entre Santa Bárbara x Vermelhense. Experiência e jogadores de qualidade não faltam em nenhum dos lados. Os dois confrontos entre eles na fase de grupos, serviram de aperitivo para a decisão. Entretanto, o contexto agora é outro. É final de campeonato e isso faz toda diferença. Quem será campeão não tenho a menor ideia. Mas, tenho certeza que será um final que irá entrar pra história do nosso futebol. Viva o futebol amador!

Rogério Silva

