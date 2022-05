COLUNA ABRINDO O JOGO

Professor campeão

Quando se pensa num técnico de futebol a beira do campo, logo a imagem que vem à cabeça da maioria de nós, é de um cidadão andando de um lado para o outro, orientando seus jogadores aos berros, sem economizar nos palavrões, gesticulando sem parar, reclamando com árbitro o tempo todo e pressionando os auxiliares, e vez ou outra, batendo boca com o banco adversário. Infelizmente esse é o estereótipo mais comum, mesmo no futebol profissional. Apesar desse comportamento nada agradável, a grande maioria é chamada de “professor”, independentemente de sua formação acadêmica ou profissional. Resumindo, a cultura do nosso futebol, institucionalizou que todo técnico é também um “professor” Porém, quando ouvir o nome do técnico Alsedino, apague tudo que leu acima sobre estereótipo. Pra começar, Alsedino Avelino do Nascimento Júnior é formado em Educação Física – UNEC, pós-graduando Especialização em Futebol UFV (Universidade Federal de Viçosa). Entretanto, a diferença do professor Alsedino para a maioria dos demais “professores”, vai muito além da formação acadêmica. Afinal, diploma muitos outros também tem, quem não tem, pode ter. Na minha humilde opinião, a grande diferença do jovem técnico está no comportamento à beira do gramado. Educado com todos, jeito tranquilo e fala mansa, não consigo imaginar professor Alsedino aos berros com algum jogador, proferindo palavrões impublicáveis. Aliás, como será um “esporro” do treinador no vestiário diante de uma atuação ruim de sua equipe?

O Fluminense do Bairro Aparecida conquistou na última quarta-feira o título da Copa Leste de Minas. A decisão diante do Cruzeirinho de Iapu aconteceu em dois jogos, empate no Dr. Maninho em 1 a 1, e vitória tricolor por 3 a 2 em Inhapim. Um elenco recheado com os principais jogadores da nossa região sob o comando do professor. Muitos até poderiam temer pelo sucesso, exatamente acreditando que para comandar tantas estrelas, seria preciso ter um comportamento mais “sanguíneo” daqueles que falei no começo do texto. Porém, professor Alsedino mostrou que para ser campeão, nem sempre é preciso gritos e palavrões. Estudo e educação também tem seu lugar no futebol. Parabéns ao Fluminense pelo título, parabéns professor Alsedino. Espero que seja apenas o começo de uma carreira cada vez mais vitoriosa.