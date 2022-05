Mercado das geadas

Após recuarem 1.165 pontos na semana passada anterior, os contratos de café na bolsa de Nova Iorque abriram. Na quarta-feira da semana passada, os contratos apresentaram alta explosiva com notícias de frio na região cafeeira. Subiram forte por todo o pregão e fecharam com ganhos de 7,90 %! Foram 1 610 pontos de alta, encerrando a semana dia a US$ 2,1990 por libra peso.

Frio

A previsão de subida de uma frente fria mais forte, que não vinha preocupando o mercado por estarmos ainda no mês de maio, mexeu com os operadores após atualização dos modelos da NOAA – Administração Oceânica e Atmosférica e um site internacional chamar a atenção para o evento climático, falando que “regiões produtoras de café do Brasil poderiam ser atingidas por geadas até 16 de maio e que as temperaturas poderiam permanecer bem abaixo do normal até 19 de maio”.

Mais pimenta no mercado

Nestes tempos nervosos, de rápidos e fortes sobe e desce das cotações, foi o suficiente para que fundos e especuladores se reposicionassem, deixando de lado o receio com o cenário de inflação elevada, aperto das condições financeiras e desaceleração no crescimento global, com que vinham pressionando as cotações do café nas últimas semanas para baixo. O frio e o risco de geada apimentaram o mercado futuro do café.

Previsão

A previsão de frio para semana continua, mas passado o susto inicial, os operadores se acalmaram um pouco. Em seu boletim, a SOMAR Meteorologia prevê que na próxima a temperatura mínima alcançará valores críticos, com potencial para geadas, em algumas áreas produtoras de café do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais.

Analistas de mercado comentam que é preciso acompanhar a subida dessa frente fria com cautela por não ser comum geadas no mês de maio em nossos cafezais. No entanto, as informações que continuam chegando dos institutos de meteorologia são preocupantes.

Acordar

Esse episódio serviu para “acordar” os operadores. Segundo os analistas, o mercado de café não vêm dando a devida atenção para a delicada situação dos fundamentos do mercado de café. Os estoques são baixos nos países consumidores e praticamente não existem nos países produtores. Os embarques brasileiros caíram em abril último e devem continuar a cair neste mês e no próximo. Começamos a colher uma safra bastante prejudicada por problemas climáticos e essa frente fria que está subindo é um alerta para o fato de que as incertezas climáticas continuam.

O CECAFÉ

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de abril foram embarcadas 2.81 milhões de sacas de café, aproximadamente 890.998 sacas a menos que no mesmo mês de 2021 e 970 520 sacas a menos que no último mês de março. Pelo que se vê mês a mês as exportações diminuem em relação ao ano anterior e ao mês.

Colheita em Caratinga

A colheita cresce em Caratinga e região e os volumes que chegam a praça começam a ser mais expressivos, mas longe de serem iguais aos de 2020, quando se colheu uma grande safra na região. Como o ano é tido de safra alta os volumes estão aquém, mas os preços da semana incentivam a comercialização, salvo aqueles produtores que acham que o café pode ainda chegar ao patamar de 1500 reais a saca e joga o café pra tulha para aproveitar os preços especulativos com uma suposta falta.

Colheita cara!!!

Os cafeicultores já reclamam de uma colheita cara. Os preços pelo saco de café colhido já giram em torno de 20 reais para lavouras mais carregadas, 30 reais para as medianas e 40 a 45 reais para as fracas. Com esse preço será que vai sobrar alguma coisa para o cafeicultor no final da colheita? É o que se questiona no tititi da lavoura.

Política

O prefeito Dr. Welington está seguindo seu cronograma de obras nos distritos e na cidade. Nos bastidores o que se comenta é que mais de 80 ruas receberão pavimento asfáltico. Agora tem comentários que o engarrafamento de obras pode estar acontecendo pelas inúmeras emendas parlamentares destinadas e as execuções pelas empreiteiras vencedoras. Será que teremos mão de obra para avançar os serviços em pleno movimento de colheita de café? Há quem diga que a mão de obra está escassa na santa terrinha do São João de Caratinga.

Desemprego

E tem aqueles bolsonaristas que estão indagando onde está o desemprego tão comentado nos órgãos de imprensa em nível nacional. Aqui em Caratinga, como na região, os comentários são que está faltando mão de obra para o serviço das prefeituras, serviços para colheita do café e para as obras da construção civil.

Desemprego II

Se não bastasse os comentários sobre o emprego ou desemprego. No campo há quem diga que tem casal de apanhador de café chegando a ganhar valores acima de 3 mil por semana. Aí não tem setor que aguente acompanhar essa concorrência.

PT

A crítica do presidente do PT caratinguense, Aldair Oliveira, que postou nas redes sociais a respeito do comunicado do prefeito Dr. Welington sobre emenda parlamentar. Para prefeito, os critérios técnicos não foram atendidos, daí a necessidade de devolução de emenda parlamentar. Para o presidente do PT, um descaso com a população.

Explicações???

Será que o presidente do PT não deveria ver com o prefeito quais os motivos técnicos que levaram a definir em oficio a devolução da emenda parlamentar do deputado Leonardo Monteiro?

Giuliane Quintino

O PT tem uma representante na Câmara, a vereadora Giuliane Quintino. Não seria ela a pessoa adequada do partido para averiguar os reais motivos técnicos da devolução de emenda parlamentar? O oficio em si é vago, mas será que as explicações não seriam dadas ao representante do partido no legislativo municipal, que tem a prerrogativa de fiscalização? O presidente do PT não estaria atropelando o processo político? De que acrescentaria?

Emendas parlamentares

Uma coisa é destinação de emendas, outra é orçamento. Outra é a prerrogativa do prefeito governar com suas prioridades. O que está se vendo são certas comunidades sendo privilegiadas em detrimento de outras com maiores necessidades. Pode não ser o caso em discussão entre o prefeito e o PT, mas será que o local indicado do PT é a onde o município mais precisa? Taí uma discussão que deve ser debatida entre os vereadores na casa legislativa. Engessar o recurso pode não ser a prioridade, ou necessidade, pode ser vaidade!!! Ou não??? Taí o debate para o legislativo local.

Apae

O presidente da Apae de Caratinga, o contador e servidor público Luiz Henrique Bitencourt, fez questão de comemorar os 48 anos de fundação da instituição em Caratinga. Com a presença do vice-prefeito Ronaldo da Milla, dos vereadores Rominho Costa e Giuliane Quintino e várias autoridades da cidade. As novas instalações foram apresentadas e o sentimento é que Luiz quer seguir os passos de João! Quem é João? Aí é com vocês!

Podcast

O sucesso do podcast do DIÁRIO vem causando comentários nas redes sociais. Com vários entrevistados na lista e agenda da equipe de jornalistas. Se o jornal é Diário, sim!!! Mas o podcast do DIÁRIO também é diário!!! É só conferir nas redes sociais e participar!!! E não deixe de dar um like!!!