COLUNA ABRINDO O JOGO

A bola vai rolar na Distrital!

Sem dúvida, ao lado do Campeonato Regional da promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, a Copa Distrital é a segunda competição mais antiga e portanto uma das mais tradicionais do nosso futebol. Vencê-la significa entrar para a história do nosso mais que centenário futebol amador. Porém, por causa dos dois últimos anos atípicos que estamos vivendo por conta da pandemia da COVID-19, em 2020 a bola não rolou na Distrital, e este ano também esteve muito ameaçada. Talvez por isso, alguns times tradicionais acabaram ficando de fora da copa este ano. Entretanto nem por isso devemos esperar uma competição menos acirrada. Dois dos maiores campeões da copa estarão na disputa, apontados como favoritos por quase todos participantes. Dom Lara e Patrocínio, ao lado do América de Santa Efigênia são vistos como três “favoritaços” a levantar a taça. Esta semana, o programa Esporte 89 da Rádio Cidade, exibido sempre ao meio dia, ouviu o homem forte do futebol de Patrocínio, Alencar Soares Sobrinho, o “Cal”. Durante a entrevista, criticou a demora em se ter uma definição se teria ou não a Distrital, assumiu sim o favoritismo de seu time, porém, ressaltou que não é o único. Alencar fez questão de apontar Dom Lara e América de Santa Efigênia como times muito fortes também. Sempre muito sincero, disse que até sempre se colocou a favor de dar mais chances aos jogadores da casa. Porém, se estar no regulamento que pode se ter jogador de outros distritos, e os adversários fazem uso dessa prerrogativa, seu time também fará. A 36º Copa Distrital de Caratinga irá começar no dia 17 de Outubro, a estreia do Patrocínio será contra o forte time do União do Lage na Arena Pataxó. Os demais jogos na tabela a seguir:

O Pataxó, como é carinhosamente chamado pelos apaixonados torcedores o Patrocínio, foi o último time a conquistar o título em 2019. A torcida anda morrendo de saudades de ver seu time em campo novamente. É na Copa Distrital que o morador da zona rural de Caratinga se sente representado. Ele não torce para o seu time, ele torce para seu lugar. A competição está em sua 36ª edição e desde a sua criação a relação de todos os campeões na Categoria Titular é a seguinte:

1984 – Avante de Ipaba

1985 – Dom Lara

1986- América de Campinhos

1987- Dom Modesto

1988- União de Santa Rita

1989- Independente de Imbé

1990 – Seletivo do Aeroporto

1991 – Seletivo do Aeroporto

1992 – Independente de Imbé

1993 – Dom Lara

1994 – Independente de Imbé

1995 – Sevale

1996 – Palmeiras de Santa Efigênia

1997 – Dom Lara

1998 – São João Jacutinga

1999 – Dom Modesto

2000 – Dom Modesto

2001 – Amatonense

2002 – Vasquinho

2003 – Patrocínio

2004 – Santo Antônio Manhuaçu

2005 – América de Santa Efigênia

2006 – América de Santa Efigênia

2007 – Vasquinho

2008 – Vasquinho

2009 – Patrocínio

2011 – Vila Nova

2012 – Não houve competição pela primeira vez desde que foi criada.

2013 – Amatonense

2014 – Dom Lara

2015 – Vila Nova Sapucaia

2016 – Dom Lara

2017 – Patrocínio

2018 – Força Jovem Catitas

2019 – Patrocínio