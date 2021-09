Prefeitura autoriza retorno de 100% dos alunos da Educação Básica

CARATINGA– A partir de segunda-feira (27), fica autorizado o retorno de 100% dos alunos/crianças da Educação Básica (pré-escola, ensino fundamental e ensino médio), nas instituições de ensino públicas e privadas do município de Caratinga.

Já a permissão da volta dos alunos do Ensino Infantil em sua totalidade passou a valer no dia 13 deste mês.Vale ressaltar que o retorno é decisão facultativa dos pais ou responsáveis pelos alunos.

“A nova etapa foi possível devido à análise positiva dos dados epidemiológicos do município. Inclusive, desde o início do retorno das atividades através do modelo de ensino híbrido, não houve nenhuma suspensão de turma e de escola por casos de transmissão de COVID-19”, destaca a Secretaria de Saúde.

A Prefeitura de Caratinga ressalta a importância da manutenção das medidas preventivas contra o Novo Coronavírus.