Inscrições prorrogadas para concurso de bombeiros militares

CARATINGA – As inscrições para o concurso de bombeiros militares foram prorrogadas para o dia 20 de dezembro, podendo a taxa ser paga no dia 21. De acordo com o sargento Jonieldis, do pelotão de Caratinga, esse será o último concurso com o nível médio. “É uma tendência do estado de estar cada dia buscando o melhor para a sociedade com os funcionários públicos com mais conhecimento, dessa forma trazendo melhor atendimento ao público-alvo”, explica o sargento.

Serão disponibilizadas 21 vagas para o quadro de oficiais e 324 para o quadro de praças. Para os jovens que sempre sonharam em fazer parte da instituição, e também para aqueles que buscam uma oportunidade estável e qualificada no mercado de trabalho, o CBMMG dará início à formação de militares capazes de desenvolver a habilidade em salvar vidas. Conforme previsão, o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá início em agosto, um mês antes do Curso de Formação de Soldados (CFSd) que vai começar em setembro, ambos em 2023.

Os cursos visam à formação de novos bombeiros militares que desenvolverão diversas atividades relacionadas à função em várias regiões de Minas Gerais. Presente em mais de 90 municípios, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como o objetivo aumentar cada vez mais a capacidade de resposta no atendimento ao povo mineiro, garantindo a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. Assim, os novos militares poderão atuar e contribuir em diferentes lugares do estado. “A corporação é incrível, temos uma escala bacana, podemos sempre estar fazendo o bem, o nosso público interno é muito unido, sem contar a questão dos benefícios que temos, nosso plano de saúde é um dos melhores do Brasil, temos atendimento odontológico, médicos transporte médico com aeronave, sem contar o apoio psicológico dentro da corporação”, destaca Jonieldis.

Aos novos integrantes, destaca-se a missão de servir à sociedade mineira com atividades de coordenação e execução de ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe, contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais.

Mais informações estão disponíveis na página de concursos do site do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.