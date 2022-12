8 de dezembro não é feriado em Caratinga

CARATINGA- 8 de dezembro não é considerado feriado em Caratinga. Com a aprovação na Câmara dos Vereadores, em setembro de 2021 foi sancionada a Lei nº 3.849/2021, que alterou o artigo 1º da Lei nº 2.821/2004, que estabelece feriados religiosos no Município de Caratinga, e dá outras providências. Portanto, o comércio de Caratinga funciona normalmente nesta quinta-feira (8).

8 de dezembro deixou de ser feriado em Caratinga, mas, uma data religiosa oficial em homenagem à Nossa Senhora da Conceição (Imaculada Conceição).

À época, defendendo os trabalhadores, o Sindicato dos Comerciários se mostrou a favor da permanência do feriado, alegando que desta forma eles teriam o direito de receber uma gratificação de R$ 60. Do mesmo lado, a Igreja Católica também defendeu o feriado religioso. Por outro lado, a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) ponderou que o feriado prejudica o comércio.

Nesta quarta-feira (7), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga reforçou que a data não é considerada feriado na cidade. Na postagem das redes sociais do DIÁRIO, o assunto dividiu opiniões, com algumas pessoas dizendo se tratar de um dia santo para a igreja católica. “Na época do padre Borelli, ele nunca deixou isso acontecer. Lembro que teve até passeata. Acho que deveria respeitar esse dia, dia da Imaculada Conceição”, disse uma internauta. Outra seguidora do Diário de Caratinga disse: “Deveria ser porque para nós, católicos, é dia santo”.

O vereador Irmão Emerson (PP) destacou: “Votei contra cortar o feriado. Infelizmente, a maioria votou a favor dos empresários”.