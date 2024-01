Cettatic e o compromisso de representar bem Caratinga

Calendário de competições está repleto e a primeira disputa é a Copa Nacional de Ubaporanga

CARATINGA – A Associação Desportiva Cettatic Sports começou 2024 se preparando para ampliar o cartel de conquistas. Os tigres do Vale do Rio Doce vêm construindo sua história e essa temporada promete, pois neste próximo final de semana já começa a Copa Nacional de Ubaporanga e o Tigres são os atuais campeões na categoria sub-14.

Além desta competição, Cettatic já tem em seu calendário o Campeonato Mineiro nas categorias sub-09, sub-11 e sub-13, Campeonato Mineiro de Fut7 de base, Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos sub-11 e sub-13, que se inicia no dia 24 de fevereiro.

Conforme a direção, entre 10 e 13 de fevereiro, a delegação viaja para Belo Horizonte onde irá disputar a PQ CUP na categoria sub-09.

“Entre outras competições, o calendário da Cettatic está cheio e a sua diretoria conta com o apoio dos empresários e amantes do esporte em geral para conseguir representar nossa cidade”, informa a direção.