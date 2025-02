Casal esfaqueado em Muriaé é levado em estado grave para o hospital

MANHUAÇU – Um casal foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (28/02) no bairro Inconfidência. Segundo informações apuradas, o crime aconteceu na Rua João Pessoa. O homem de 33 anos e a mulher de 26 foram socorridos em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado às pressas para o Hospital São Paulo.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local do crime e encontrou um canivete no quarto onde o casal dormia. Câmeras de segurança flagraram um homem entrando no imóvel enquanto um outro rapaz aguardava do lado de fora, depois fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas ao entorno do bairro na tentativa de localizar os criminosos, mas até o fechamento desta matéria, eles ainda não haviam sido presos.

O casal passou por cirurgia durante a madrugada e segue internado em estado grave no HSP. A Polícia Civil informou que já iniciou as investigações para elucidar o crime.

Rádio Muriaé