SRS Manhuaçu realiza primeira reunião de 2025 para alinhamento da Vigilância Sanitária

MANHUAÇU – A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu realizou, na quinta-feira (27/02), no auditório da Regional, a primeira reunião de alinhamento com os municípios sobre a agenda de trabalho da Vigilância Sanitária para 2025. O encontro reuniu coordenadores municipais de Vigilância Sanitária e fiscais sanitários dos 34 municípios das microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu.

Durante a reunião, a equipe da Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária (Nuvisa) da SRS Manhuaçu apresentou o plano de trabalho para 2025, metas preconizadas, além de atualizações em protocolos e resoluções da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A coordenadora da Vigilância Sanitária no município de Martins Soares, Aureny Borel, elogiou a iniciativa e destacou a importância da capacitação contínua. “Foi um encontro muito produtivo. Parabenizo a equipe da SRS Manhuaçu e reforço a necessidade de mantermos uma agenda de capacitações constante”, comentou.

A coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária da SRS Manhuaçu, Andressa Aguiar, ressaltou a relevância do alinhamento entre os municípios. “Este é um momento essencial, pois o trabalho das vigilâncias é dinâmico. Agradeço aos secretários municipais pelo apoio em disponibilizar suas equipes para esta importante reunião. Ainda temos ajustes a fazer, mas estamos no caminho certo e com o apoio da equipe do Nível Central vamos avançar”, comemorou a coordenadora.

Andressa reforçou ainda que a SRS Manhuaçu pretende manter encontros periódicos para aprimorar a atuação dos profissionais. “Nosso objetivo é capacitar continuamente e atualizar as equipes para garantir um desempenho mais qualificado e alinhado às normas vigentes”, finalizou.

Por Antonio Rodrigues