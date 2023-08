Cartório Eleitoral retoma cadastramento biométrico

CARATINGA- O Cartório Eleitoral de Caratinga retomou nesta terça-feira (1) o cadastramento biométrico. A coleta havia sido suspensa em todo o país em março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

De acordo com o chefe da 71ª zona eleitoral de Caratinga, Fabrício Rezende, para fazer a coleta da biometria, eleitoras e eleitores podem ir diretamente a um dos cartórios eleitorais ou centrais de atendimento. Se preferirem, podem agendar o atendimento pelo site do TRE ou pelo Disque-Eleitor – telefones 148 e (31) 2116-3600. “Não precisa correr para enfrentar filas, teremos também o atendimento agendado. E é preciso que o eleitor tenha paciência, pois, no momento do cadastro tem que fazer a assinatura, colher as digitais de todos os dedos e fazer as fotos”.

Fabrício ainda acrescenta que o eleitor de determinada cidade pode buscar atendimento presencial em qualquer cartório eleitoral/Central de Atendimento do estado. “O cadastramento pode ser feito em qualquer zona eleitoral, não precisa ser aqui em Caratinga. Basta levar documento de identidade com foto, comprovante de residência no nome da pessoa, dos pais ou avós, com no mínimo três e no máximo 12 meses anteriores ao dia que comparecer ao cartório. O eleitor do sexo masculino, a partir do ano que completar 19 anos tem que trazer o comprovante de alistamento ou certificado de reservista”.

Qualquer serviço relacionado ao título de eleitor pode ser solicitado também pelo sistema Título Net, no site do TRE-MG. Ao preencher o formulário, será necessário anexar cópia de documento oficial de identidade com foto, selfie segurando esse documento ao lado do rosto e comprovante de endereço, como informa Arilson Oliveira, chefe da 72ª zona eleitoral. “É mantido o atendimento online a todos os eleitores. Aquele eleitor que já possui dados biométricos cadastrados no banco de dados da Justiça Eleitoral, vai fazer o requerimento online através do Título Net e pode da sua casa mesmo imprimir o título. Aquele cidadão que ainda não tiver o título eleitoral, ao requerer o atendimento pelo Título Net será informado o prazo de 30 dias para comparecer a Justiça Eleitoral e realizar o cadastramento dos dados biométricos, sob pena daquele requerimento ser excluído do sistema”.

O Cartório Eleitoral de Caratinga funciona das 12h às 18h.