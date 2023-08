Secretaria de Estado de Educação abre concurso público com vagas para a região de Caratinga

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG), abriu as inscrições de concurso público para contratação de profissionais da educação em várias cidades, incluindo a região de Caratinga.

O concurso público é realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em todo o estado, serão disponibilizadas vagas para Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), do quadro da SEE.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da FGV, a partir das 16 horas do dia 31 de julho, até as 16 horas do dia 29 de agosto.

Etapas da seleção

O concurso será dividido em três etapas: prova objetiva de múltipla escolha, redação e avaliação de títulos. A prova objetiva terá questões de raciocínio lógico-matemático, legislação educacional, língua portuguesa, direitos humanos e conhecimentos específicos.

As provas serão realizadas nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação. A segunda etapa, de redação, terá caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Já a terceira etapa, de avaliação de títulos, terá caráter classificatório apenas para os cargos que requerem nível superior.

Os candidatos devem acompanhar o cronograma no site da organizadora.

Resultado final

De acordo com o edital, o resultado será publicado no Diário Oficial, sendo divulgado no site da FGV.

De acordo com o edital, o resultado será homologado pela Seplag e SEE, mediante publicação no Diário Oficial, e divulgado no site da FGV https://conhecimento.fgv.br./concursos/seemg23. A homologação do concurso público será processada por meio de ato dos titulares da Seplag e da SEE, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais.

Vagas disponibilizadas

De acordo com o edital, serão disponibilizadas vagas em sete cidades da região:

Almenara: 428

Caratinga: 478

Coronel Fabriciano: 396

Governador Valadares: 779

Guanhães: 493

Manhuaçu: 357

Teófilo Otoni: 913

Confira nas tabelas, o quantitativo de vagas completo para a regional de Caratinga: