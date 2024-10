CARRETA DA SAÚDE EM INHAPIM

População recebe exames gratuitos de oftalmologia, ultrassonografia e mamografia

INHAPIM – Até essa quinta-feira (31), está em Inhapim, no Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos, a carreta da saúde Instituto Deputado Álvaro Antônio. O projeto é uma parceria com a prefeitura de Inhapim, e segundo a coordenadora de atenção básica do município, Anna Olívia Oliveira Marcelo, o objetivo é reduzir a demanda de exames.

Estão sendo ofertadas consultas oftalmológicas a partir dos 10 anos, ultrassonografia, e mamografia para as mulheres na faixa etária de 40 anos acima para o rastreamento do câncer de mama. “A gente pegou no nosso setor de marcação os exames que estavam protocolados e fila de espera para dar uma desafogada demanda. E também a gente abriu vagas para a população geral, para estar vindo, fazendo agendamento, e realizar esses exames. A questão da mamografia, a gente pediu apoio aos Postos de Saúde da Família, as enfermeiras pegaram o público-alvo do SUS para o rastreamento do câncer de mama, que é a partir dos 40 anos. E para a ultrassonografia, foram todas as idades, desde que tivesse o pedido médico”, explicou Anna Olívia.

Quanto aos resultados dos exames, Anna Olívia disse que serão enviados para a Secretaria de Saúde de Inhapim. No caso da mamografia o prazo para o resultado é de 30 dias, a ultrassonografia, depois de 10 minutos da realização da consulta, e no caso da oftalmologia, quem precisar de óculos de grau receberá gratuitamente em 30 dias. “É um recurso extremamente importante para o município, além da gente estar desafogando a nossa fila para conseguir fluir o trabalho, depois que eles forem embora, também é um meio da gente estar captando pacientes como no caso da mamografia. Às vezes algum paciente nunca realizou o exame, já está dentro dessa faixa etária e quanto mais precocemente descobrir esse câncer, a gente consegue tratar mais rápido”, destacou a coordenadora de atenção básica do município, Anna Olívia.