Polícia Federal combate o descaminho

A operação mira um suspeito de introduzir e comercializar no país produtos de origem estrangeira sem o pagamento dos impostos devidos

IPATINGA– A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 31/10, a Operação Shopper com a finalidade de combater a prática do crime de descaminho. Estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ipatinga/MG, em endereço residencial e comercial do investigado. No endereço comercial, o cumprimento do mandado foi realizado em conjunto com a Receita Federal do Brasil – RFB.

O objetivo da operação é obter novos elementos de prova que corroborem os indícios já existentes, em virtude das investigações terem revelado que o suspeito fazia a introdução de produtos importados no mercado nacional (eletrônicos, cosméticos, perfumaria, bebidas, de moda dentre outros) sem atender aos trâmites legais de importação, configurando o crime de descaminho, gerando prejuízos ao erário e afetando a livre concorrência.

O nome da operação faz referência à função exercida pelo envolvido como comprador de produtos baseado em critérios individualizados de clientes e para atender determinados segmentos do mercado, abastecendo seu estabelecimento comercial (cuja propriedade formal era dissimulada) e atendendo a pedidos personalizados diversos.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais