Caratinguense se torna triatleta Ironman

Breno Cardoso conquistou o segundo lugar em sua categoria no “Capixaba de Ferro”, em Guarapari/Espírito Santo

DA REDAÇÃO- O atleta e professor Breno Cardoso tronou-se o primeiro triatleta ironman de Caratinga. A prova mais visada do Triathlon, o Ironman, com estilo conhecido como endurance, ou de longa duração, compreendeu 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. O feito foi conquistado durante o “Capixaba de Ferro”, que aconteceu no domingo (22), em Guarapari/Espírito Santo.

A equipe Rocksport participou da competição com os atletas Breno Cardoso, Jorge Rocha, Nélio Mazarak e Rodrigo Chalabi.

Breno competiu na Distância Full Ironman, conquistando o 2° lugar na sua categoria com o tempo final de 11:19:00. “Essa distância é almejada por todos praticantes da modalidade Triathlon, mas, necessita de uma dedicação exclusiva para que possa conseguir se tornar um triatleta Ironman. Agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar momentos como esse, ter a oportunidade e saúde de poder fazer e incentivar as pessoas à prática do esporte. Seja ele como forma de performance ou de saúde, o importante é ser ativo, estar em movimento”, frisa.

Breno ainda registra seus agradecimentos aos seus patrocinadores e apoiadores. “Ao meu patrocinador oficial Tonim Salim, empresário do ramo alimentício de carnes Frical, por sempre acreditar no potencial do esporte e à Prefeitura de Caratinga, pelo incentivo do Bolsa Atleta, é de suma importância esse reconhecimento do município com esporte. Aos meus apoiadores também que sempre estão comigo e dando um apoio, TSN Suplementos, Farmácia Manipulação Essenza e ao Luís Gustavo Fisioterapeuta”.