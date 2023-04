Caratinguense morre em acidente de caminhão na BR-381, em Nova Era

Um grave acidente na tarde desta terça-feira (18), resultou na morte do caminhoneiro Moacir Geovane de Caratinga.

O caminhão capotou na rodovia BR-381, na altura do km 333, próximo ao Cantina da Serra, em Nova Era.

O caminhão estava carregado com produto de limpeza e seguia no sentido Ipatinga. O condutor perdeu o controle do veículo que capotou e bateu contra uma árvore às margens da rodovia.

O Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (Gave) foi acionado, mas na chegada dos socorristas o motorista, que se encontrava preso às ferragens, já estava em óbito.

A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada para o registro da ocorrência. O acidente não provocou interdição da rodovia, mas o trânsito passou a fluir com lentidão nos dois sentidos.

A perícia técnica da Polícia Civil irá realizar os trabalhos para investigar a causa do acidente. O corpo do motorista vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de João Monlevade.