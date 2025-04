Caratinga vai ter festa de aniversário e fogueira

Sertanejo, Pagode e Louvor em cinco dias consecutivos de shows gratuitos reunindo grandes nomes da música nacional

CARATINGA- Em 2025, tem festa! Em junho Caratinga completará 177 anos de emancipação política e, para marcar a data, a Prefeitura anunciou uma programação especial de aniversário, com cinco dias consecutivos de shows gratuitos reunindo grandes nomes da música nacional. As apresentações acontecerão entre os dias 20 e 24 de junho, no Parque de Exposições e prometem movimentar toda a região.

A abertura das festividades será no dia 20 de junho, com a dupla de música sertaneja evangélica André & Felipe, referência no cenário gospel, levando uma mensagem de fé e esperança ao público com sucessos como “Acelera e Pisa” e “Adore”. A noite promete um clima de adoração e celebração para toda a família.

No dia seguinte, 21 de junho, a animação fica por conta da dupla Alan & Alex, que trazem uma mistura de sertanejo raiz e atual, abrindo o calendário sertanejo da festa com muito carisma e interação com o público.

No dia 22 de junho, é a vez de Clayton & Romário, fenômenos do sertanejo universitário, que prometem levantar a galera com sucessos como “Namorando ou Não” e “Aí eu chorei”.

A festa continua no dia 23 de junho, com o show da dupla Bruno & Barretto, conhecida por hits como “Farra, Pinga e Foguete” e “40 Graus de Amor”, que misturam sertanejo bruto e muita animação.

Encerrando as celebrações com chave de ouro, no dia 24 de junho, o cantor Dilsinho traz o romantismo do pagode para Caratinga, embalando o público com sucessos como “Péssimo Negócio” e “Refém”.

Além dos shows, expectativa que praça de alimentação possa contemplar o comércio local com a realização do circuito de Bares “Buteco é Coisa Nossa”. A Prefeitura já confirmou o retorno da tradicional fogueira.

A expectativa é a população de Caratinga e região compareça aos quatro dias de festa, além dos caratinguenses ausentes que aproveitam o período para visitar amigos e familiares, movimentando também o comércio e o turismo local.