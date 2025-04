Paróquia Senhor Bom Jesus, no Bairro Santa Cruz, convida para tríduo pascal e tradicional encenação

CARATINGA- A Paróquia Senhor Bom Jesus, localizada no bairro Santa Cruz, em Caratinga, já está pronta para acolher os fiéis, especialmente no tríduo pascal — momento mais importante do calendário cristão.

De acordo com o pároco, padre Marlone Pedrosa, a Semana Santa tem um papel central na fé católica. “A Semana Santa é o centro da fé cristã. É a partir dela que a religião se organizou, que os ritos foram feitos e a partir dela que a nossa fé é celebrada”, destacou.

A programação do tríduo pascal começa na Quinta-feira Santa, dia 17 de abril, com a celebração da Missa da Ceia do Senhor, às 19h30. “Nessa missa, celebramos a instituição da Eucaristia, tem o ritual do lava-pés e também o translado do Santíssimo com adoração”, explicou o padre.

Na Sexta-feira Santa, 18 de abril, logo ao amanhecer, acontece a Caminhada Penitencial, com a tradicional Via-Sacra até o Cruzeiro, às 5h. “Esse é um dia de silêncio e recolhimento. Às 15h, realizamos o ato litúrgico da Morte de Jesus, com o beijo da cruz. É a única vez no ano em que a igreja não venera a Eucaristia, mas adora a cruz”, completou.

O Sábado Santo, conhecido como Sábado de Aleluia, terá sua principal celebração às 19h30. “Começamos no Lar dos Idosos com a bênção do Círio Pascal e seguimos em procissão até a Matriz. É o momento em que voltamos a cantar o glória e o aleluia, pois celebramos a Ressurreição de Cristo”, afirmou padre Marlone.

Além das celebrações religiosas, um dos destaques da programação da Paróquia é a tradicional encenação da Paixão de Cristo, preparada com dedicação por membros da comunidade, que acontecerá a partir das 19h30 de sexta-feira (18).

Segundo Robson Silveira, coordenador do grupo de teatro do bairro Santa Cruz, os preparativos começaram no início do ano. “Começamos a preparar essa encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo no mês de janeiro. Ensaiamos durante toda a Quaresma. Já está tudo pronto para a apresentação na sexta-feira”, contou.

Robson participa do grupo há mais de duas décadas e fala com emoção sobre o envolvimento da comunidade. “É uma satisfação muito grande, porque nós vemos pessoas simples, da comunidade, que estão ali participando. As famílias vêm prestigiar, os amigos, e o público em geral sempre tem uma resposta muito positiva. É um trabalho feito com muito carinho”, destacou.

A Paróquia convida todos os fiéis a participarem das celebrações e viverem, com fé e reflexão, os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.